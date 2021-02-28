Дмитрий Глушко: В колледжах работает более 100 тысяч кураторов групп

В России уже более 800 тысяч учителей получают федеральные доплаты за классное руководство. А вот кураторы групп в колледжах и техникумах - пока нет. Хотя "воспитательной" работы у них не меньше. Смогут ли они рассчитывать на дополнительную поддержку так же, как и классные руководители в школах? Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Дмитрий Глушко: Мы сделали предварительные расчеты. Задачи по воспитанию, по руководству группой, отчасти схожие с тем, что ложится на плечи классных руководителей в школах, сегодня решают более 100 тысяч работников колледжей. Конечно, это должно поощряться. Есть соответствующее поручение, и мы сейчас на стадии межведомственного обсуждения.

Мы полностью меняем подходы к воспитанию в сфере профобразования. Если раньше каждое учебное заведение формировало программу и календарь мероприятий на основе только своего опыта и знаний, то теперь эта работа будет системной.

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