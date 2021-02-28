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28.02.2021 09:12
Рубрика: Общество

Доктор Мясников рассказал о своей "неприличной" привычке

Текст: Михаил Русин
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и известный телеведущий Александр Мясников дал рекомендации о том, как избежать одиночества.

Фото: скриншот/ youtube.com
Врач Мясников окунулся в снег во время эфира

В эфире телеканала "Россия 1" он назвал это чувство одним из самых тяжелых, перечислил простые способы борьбы с ним. Врач, например, советует заменить общения в соцсетях походом в театр или в гости и вообще почаще взаимодействовать с окружающими.

Эксперт отмечает, что общение с незнакомым человеком также может стать социальным контактом, спасающим от тягостного чувства одиночества. При этом Александр Мясников привел свой пример, признавшись, что он порой "пристает" к незнакомцам с разговорами и шутками.

Эксперт рассказал, что всегда старается общаться и из-за этой привычки даже может встрять в чужой разговор, несмотря на то, что это "крайне неприлично".

Общество Здоровье

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