Эксперты ООН высоко оценили уровень НИОКР в современной России

Россия и Китай оказались рядом, на соседних строчках мирового рейтинга, который отражает готовность стран к развитию инноваций. Это следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), который опубликован в Женеве.

При этом обращает на себя внимание больший разрыв в том, как оценили эксперты ЮНКТАД уровень развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в России (11-е место в рейтинге) и применение передовых технологий в промышленности - 66-е место.

По индикатору "уровень знаний и навыков" мы на 28-м месте, а по доступности финансирования инноваций - на 45-м. В итоге лишь 27-е место в мировом рейтинге с индексом 0,75. У Китая сводный индекс - 0,76 и общая позиция в рейтинге на две строки выше российской.

Рядом с нами - Чехия и Польша. А в первой десятке - США, Швейцария, Великобритания, Швеция, Сингапур, Нидерланды, Республика Корея, Ирландия, Германия и Дания. Всего в рейтинге 158 стран.

Как сказано в комментариях к докладу, для оценки и построения сравнительной таблицы был использован специально разработанный сводный индекс ЮНКТАД. Он учитывал пять ключевых индикаторов, которые отражают способность отдельно взятой страны создавать, принимать, адаптировать и применять у себя передовые технологии.

Какие это индикаторы? Уровень применения в стране информационных и коммуникационных технологий (тут Россия, увы, на 39-м месте), навыки и знания, научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, индустриальная деятельность, возможности для финансирования.

Слабым утешением для нас может служит тот факт, что авторы доклада ЮНКТАД относят Россию и Китай к странам с переходной экономикой. А далеко за нами в общем рейтинге соседи на постсоветском пространстве: Украина (53-е место), Беларусь (59-е), Казахстан (62-е), Грузия (79-е), Молдавия (81-е), Армения (83-е), Азербайджан (100-е), Киргизия (115-е), Таджикистан (143-е).