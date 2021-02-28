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Рубрика: Экономика

Экспорт в авторежиме

Бизнес может оформить таможенную декларацию за пять минут
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
Электронный документооборот позволил сократить срок таможенных операций. Среднее время оформления безрисковых поставок на импорт в 2020 году составило 1 час 16 минут, на экспорт - всего 40 минут.

Как рассказал на заседании коллегии руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, в 2020 году было оформлено более 4,9 млн деклараций на товары, при этом 97,5% из них приходятся на центры электронного декларирования ФТС. "Автоматически было зарегистрировано 3,8 млн, автоматически выпущено более миллиона деклараций. Все эти процедуры проходят без участия человека. Среднее время регистрации и выпуска в автоматическом режиме - пять минут", - заявил глава ФТС.

Фото: Константин Завражин
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Сейчас в России действуют 16 центров электронного декларирования. Они заменили более 600 таможенных постов. "Решение о кардинальной модернизации таможенной службы выполнено. Все изменения проходили в управляемом режиме. В результате реформы мы автоматизировали процессы, связанные с таможенным администрированием, сократили сроки проведения таможенных операций, временные и финансовые издержки добросовестных участников ВЭД. Кроме того, повысилась эффективность управления таможенными органами", - добавил Булавин.

Благодаря таможенникам, в 2020 году бюджет пополнился на 4,75 трлн рублей. План, установленный правительством, был перевыполнен на 7%. В 2021 году перед службой стоят не менее масштабные задачи - по словам министра финансов Антона Силуанова, ФТС должна перечислить в бюджет почти 5 трлн рублей.

Первые успехи уже есть. За первые два месяца таможенники дали бюджету около 767 млрд рублей, что на 6% превысило показатель аналогичного периода 2020 года. Если динамика платежей сохранится, то задание правительства будет выполнено.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФТС Все о таможенных декларациях

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