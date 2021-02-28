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28.02.2021 20:19
Рубрика: Власть

Голосование не переносится

Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года
Текст: Татьяна Замахина, Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
Запланированные на 19 сентября 2021 года выборы в Госдуму не будут перенесены на более раннее время. Велика вероятность, что они пройдут в течение трех дней. А избирательные участки по-прежнему будут работать в помещениях школ. Об этом заявила в конце прошлой недели глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с политологами, посвященной многодневному голосованию и другим новинкам избирательного законодательства.
У ЦИК будет десять дней после публикации указа президента, чтобы определиться с форматом голосования. Фото: РИА Новости У ЦИК будет десять дней после публикации указа президента, чтобы определиться с форматом голосования. Фото: РИА Новости
У ЦИК будет десять дней после публикации указа президента, чтобы определиться с форматом голосования. Фото: РИА Новости

По словам главы комиссии, указ президента о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва должен быть подписан в период с 31 мая по 20 июня. У Центризбиркома будет десять дней после публикации указа на то, чтобы определиться, в каком формате пройдет голосование. Вероятность того, что оно будет многодневным, "очень высока", заявила Памфилова. Это связано в первую очередь с пандемией коронавируса, ход которой сложно предсказать, пояснила она. Напомним, что с этого года действует норма о многодневном (не более трех дней) голосовании на выборах разных уровней. Все эти дни считаются основными, и запрет на агитацию начинает действовать накануне первого из них. Сейчас небольшие муниципальные кампании проходят по временному порядку, утвержденному ЦИКом на срок до 30 мая. По словам Эллы Памфиловой, после объявления думских выборов ЦИК утвердит постоянный порядок, который будет применяться не только в этом году, но и в последующих.

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Говоря о дате голосования по выборам депутатов Госдумы, Памфилова призвала "заканчивать спекуляции на эту тему". "Если я сказала сегодня, что до 20 июня президент уже должен издать указ, вот когда, куда переносить, кто к этому готов? - обратила внимание глава ЦИК. - Речи об этом даже быть не может. Осталось-то всего ничего, процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро". Она резюмировала, что "ближе переносить выборы, это технически уже невозможно, это просто нереально".

Отметим, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью телеканалу "Россия 24" не исключил, что досрочные выборы в нижнюю палату парламента состоятся в начале лета. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле эта тема не обсуждается.

Глава ЦИК прокомментировала и еще одну связанную с предстоящими выборами тему. А именно - как будут работать школы в случае трехдневного голосования. По словам председателя комиссии, в сентябре текущего года Центризбирком не планирует переносить избирательные участки из школ. ЦИК продолжит работать с Минпросвещения России по вопросу "разведения" учебного и избирательного процессов.

Еще одним пунктом повестки встречи с политологами стала тема сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Эта опция доступна для тех избирателей, у кого есть подтвержденные учетные записи на портале. Элла Памфилова напомнила, что в прошлом году эксперимент по сбору подписей через ЕПГУ провели три региона. Сейчас в 16 субъектах в местное законодательство внесены такие поправки или находятся на рассмотрении. При этом местные власти вправе самостоятельно устанавливать процент электронных подписей - не более половины от общего количества, уточнила она.

Глава ЦИК также сообщила, что в десяти регионах, где в сентябре пройдут выборы депутатов заксобраний, норма об электронном сборе подписей есть и может применяться. В комиссии не исключают, что к моменту объявления кампании таких субъектов станет больше, если избиратели будут "тормошить своих депутатов", чтобы те внесли соответствующие поправки в местное избирательное законодательство. Кроме того, электронный сбор подписей может быть применен на выборах губернатора Тульской области.

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Ранее Памфилова называла в числе регионов, которые будут собирать часть подписей через интернет, Карелию, Чечню, Курскую, Новгородскую и Оренбургскую области. Пока закон разрешает собирать автографы через интернет только на выборах регионального уровня. Предоставлять подписи в поддержку своего выдвижения должны те кандидаты, которые участвуют в кампании в порядке самовыдвижения или от партий, не имеющих представительства в Госдуме, региональном парламенте или муниципальном совете данного субъекта.

На федеральном уровне такой возможности пока нет, все подписи собираются в бумажном виде. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то от сбора подписей освобождены 14 политических партий. Это те объединения, которые представлены в ГД или хотя бы в одном региональном парламенте.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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