Евразия оцифрует данные о геноциде мирного населения в зоне оккупации СССР

Амбициозную задачу - доказать, что мирных советских граждан в Великую Отечественную войну погибло больше, чем солдат и офицеров, - от 13 до 18 миллионов человек, - ставит перед собой Ассамблея народов Евразии. Ассамблея намерена оцифровать все документы по гитлеровскому плану геноцида народов СССР. Первый сборник документов нацистов о подготовке массового уничтожения мирных граждан уже опубликован. Книга открывает проект "Бессмертная память". В его рамках предстоит выявить весь массив данных о преступлениях нацизма против мирных граждан СССР - как звучавший на международном Нюрнбергском трибунале, так и лежащий в иностранных архивах.

- Мир осудил нацизм, но за 75 лет после Второй мировой найдены документы, о которых человечество не знало, - говорит директор научного фонда "Цифровая история" Егор Яковлев, - из них вытекает, что план голода в СССР был подготовлен в начале 1941 года и исходил от статс-секретаря по сельскому хозяйству Германии Герберта Бакке. В нем проговаривались две цели - экономическое разграбление сельхозугодий и голодная смерть примерно 30 миллионов человек, в основном в больших городах. Участь блокады Ленинграда должны были разделить Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Баку - все большие города европейской части СССР. План блокады Ленинграда и Москвы - лишь начало тотального геноцида народов СССР. И мы теперь это можем подтвердить документами.

В частности, секретная инструкция от 1 июня 1941 статс-секретаря Герберта Бакке "О поведении должностных лиц на намеченной к оккупации территории СССР" дает 12 заповедей поведения немцев на Востоке и их обращения с завоеванными народами.

- Нами создается уникальный архив геноцида, который исключит альтернативные толкования оккупации СССР, - говорит профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Лайла Ахметова (Казахстан). - Ведь в разных странах раздаются голоса о том, что фашизм умер или он был направлен только против коммунистов. Эта неправда открывает условия для пересмотра итогов Второй мировой войны. Назрела необходимость перейти к доказательному противодействию искажению истории. Другая наша цель - выработать язык, которым говорить о трагедии мирного населения. Мы говорим языком документов, так, чтобы люди делали выводы сами.