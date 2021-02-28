Новости

Москвичей предупредили о приближении арктических холодов 20:50
Facebook выплатит 550 миллионов жителям Иллинойса 20:40
Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию 19:55
В московском метро произошел технический сбой 19:52
В Саранске зиму проводили турниром по ледовому спидвею 19:52
В Москве автохамы перекрыли Варшавское шоссе 19:47
В Москве трое детей пострадали при падении с аттракциона 19:19
Житель Геленджика установил рекорд России по одиночному заплыву 19:05
Метеор осветил небо над десятью провинциями Турции 19:04
В Москве оборвался аттракцион с детьми 18:59
Турция продлила требование о въезде с отрицательным тестом на коронавирус 18:32
Головин сравнялся с Неймаром по системе "гол+пас" в сезоне 18:32
Эмблема миссии метеоспутника "Арктика-М" порвалась из-за ураганного ветра 18:13
РАН предлагает в Национальный корпус русского языка добавить молодежный раздел 18:11
В Москве подвели итоги первого чемпионата сочинений "Своими словами" 18:04
В Турции этим летом ожидается очень много комаров 17:59
Спартаковец Зобнин извинился перед одноклубниками за свое удаление 17:51
Победитель "Кинотавра" впервые купился в прокате 17:48
Промес: С такой игрой "Спартак" не сможет бороться за чемпионство 17:42
Городские службы столицы продолжают убирать снег с улиц 17:29
Курс биткоина обновил трехнедельный минимум 17:12
В Крыму ответили на "сочувственные" заявления Порошенко 16:37
Пенсионерка из Твери отдала мошенникам два миллиона рублей 16:25
Лыжники Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ 16:14
Известный гонконгский актер Нг Ман-Тат умер от рака 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
28.02.2021 20:40
Рубрика: В мире

Facebook выплатит 550 миллионов жителям Иллинойса

Текст: Мария Резник

Американская компания Facebook согласилась выплатить 550 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс, сообщает газета New York Times. Теперь каждый из 1,6 млн подавших жалобу получит от соцсети по 345 долларов.

Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ

В иске, поданном еще в 2015 году, участвовал каждый пятый пользователь Facebook в штате Иллинойс. Причиной конфликта стало то, что пользователи обвинили соцсеть в нарушении закона штата о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, не получив от пользователей согласия на это. Фактически, это позволило бы собирать и хранить биометрические данные людей, например, информацию о цвете их глаз. Таким образом были нарушены права примерно 6 миллионов жителей штата, и они по закону могли требовать выплаты компенсации. Этим правом воспользовался каждый четвертый пострадавший. .

Юристы Facebook добивались лишения коллективного статуса иска, но федеральный окружной суд в Калифорнии отказался удовлетворить данное ходатайство компании. Социальная сеть также пыталась оспорить это решение в апелляционном суде 9-го округа США, однако и он не согласился с представленными аргументами. Ранее Facebook приняли решение не применять данную систему распознавания лиц. В итоге стороны достигли договоренностей о выплате компанией компенсации.

По словам финансового директора Facebook Дэвида Венера, компания "решила достичь урегулирования в интересах сообщества и своих акционеров". Представлявший интересы пользователей адвокат Джей Эделсон отметил в Twitter, что речь идет "о крупнейшей в истории" по общему объему выплат договоренности в рамках разбирательства, начатого по коллективному иску, касающемуся нарушения законов о конфиденциальности в США. Он также сообщил, что чеки с выплатами могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, что Facebook ранее уже сталкивалась с подобным скандалом, связанным с утечкой данных. С 2015 по 2016 год компания Cambridge Analitica, работающая с предвыборной командой Дональда Трампа, получила с помощью соцсети доступ к информации о 87 миллионах человек, чтобы грамотно настроить политическую рекламу. Скандал привел к многочисленным штрафам в разных странах.

В мире США

Главное сегодня

Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2"
Президент Чехии попросил Путина поставить в страну вакцину "Спутник V"
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами