Facebook выплатит 550 миллионов жителям Иллинойса

Американская компания Facebook согласилась выплатить 550 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс, сообщает газета New York Times. Теперь каждый из 1,6 млн подавших жалобу получит от соцсети по 345 долларов.

В иске, поданном еще в 2015 году, участвовал каждый пятый пользователь Facebook в штате Иллинойс. Причиной конфликта стало то, что пользователи обвинили соцсеть в нарушении закона штата о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, не получив от пользователей согласия на это. Фактически, это позволило бы собирать и хранить биометрические данные людей, например, информацию о цвете их глаз. Таким образом были нарушены права примерно 6 миллионов жителей штата, и они по закону могли требовать выплаты компенсации. Этим правом воспользовался каждый четвертый пострадавший. .

Юристы Facebook добивались лишения коллективного статуса иска, но федеральный окружной суд в Калифорнии отказался удовлетворить данное ходатайство компании. Социальная сеть также пыталась оспорить это решение в апелляционном суде 9-го округа США, однако и он не согласился с представленными аргументами. Ранее Facebook приняли решение не применять данную систему распознавания лиц. В итоге стороны достигли договоренностей о выплате компанией компенсации.

По словам финансового директора Facebook Дэвида Венера, компания "решила достичь урегулирования в интересах сообщества и своих акционеров". Представлявший интересы пользователей адвокат Джей Эделсон отметил в Twitter, что речь идет "о крупнейшей в истории" по общему объему выплат договоренности в рамках разбирательства, начатого по коллективному иску, касающемуся нарушения законов о конфиденциальности в США. Он также сообщил, что чеки с выплатами могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, что Facebook ранее уже сталкивалась с подобным скандалом, связанным с утечкой данных. С 2015 по 2016 год компания Cambridge Analitica, работающая с предвыборной командой Дональда Трампа, получила с помощью соцсети доступ к информации о 87 миллионах человек, чтобы грамотно настроить политическую рекламу. Скандал привел к многочисленным штрафам в разных странах.