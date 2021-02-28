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28.02.2021 15:58
Рубрика: Спорт

Фигурист Семененко одержал победу в финале Кубка России

Текст: Анна Козина

Евгений Семененко выиграл финал Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Семененко, тренирующийся в группе Алексея Мишина, захватил лидерство после короткой программы. Впервые в сезоне он исполнил сразу два четверных - квад-тулуп в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной сальхов.

В произвольной программе не удалось откататься без падений, так что он совсем немного уступил чемпиону Европы Дмитрию Алиеву, показавшему лучший результат. Благодаря этому Дима, занимавший предпоследнее девятое место, поднялся на итоговое третье (254,79).

Евгений Семененко сохранил первое место (265,13), Петр Гуменник по сумме двух выступлений стал вторым (256,06).

Дмитрий Алиев признался: осознание того, что в финале КР борьба идет за единственную путевку на чемпионат мира, сильно давило.

- Финал Кубка России - это не международный турнир, но путевка на чемпионат мира всего одна, и она висела у меня на плечах, - признался Алиев журналистам. - Я уже второй год подряд нелепо пропускаю соревнования, но в этом сезоне мне через многое прошлось пройти: коронавирус, проблемы со спиной и стопами. Теперь вот лезвие перед стартом сломалось пополам. Это какой-то вызов, который делает мне вселенная, и с ним нужно справляться.

Спорт Фигурное катание

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