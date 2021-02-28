Генрих Падва: Адвокат должен оставаться вне политики

Известный адвокат Генрих Падва заявил, что адвокаты должны оставаться вне политики. Он провел аналогию с судьями, которые обязаны быть свободными от политических пристрастий при рассмотрении конкретного дела.

Также и адвокаты: многие из них работают по назначению, то есть предоставляются человеку государством. Но представляют интересы именно человека. Что будет, если защитник, пришедший по заявке, встретит подозреваемого, придерживающего противоположных политических взглядов? Должен ли тогда адвокат отказаться от защиты по этическим соображениям и передать дело следующему по очереди коллеге?

Если же адвокат работает по соглашению, то есть люди сами обращаются к нему, он тоже может попасть в неловкую ситуацию из-за политики. Должен ли адвокат отказывать в защите тем, чьи политические взгляды не разделяет? Или он как врач, обязан помогать всем? К таким серьезным размышлением побудило интервью Генриха Падвы своему коллеге - адвокату Рубену Маркарьяну.

Кроме того, мэтр адвокатуры, отметивший накануне 90-летие, подчеркнул значимость независимого суда. По его словам, суд должен быть одним из самых сильных институтов, существующих в государстве. А сильным его делают независимость и объективность.

Положительно на развитие судебной системы влияет суд присяжных. "В суде присяжных прокурору мало, что у него есть погоны, они тут теряют свое значение. Он должен уметь доказывать, а доказать присяжному не так-то просто", сказал Генрих Падва.

По его словам, это раздражает некоторых правоохранителей. "Ошибки бывают в любом суде, - продолжает мэтр.- Но суд присяжных высшее, что придумало человечество по уголовным делам. Да и по гражданским…"

Напомним, сегодня активно обсуждаются предложения по расширению полномочий судов присяжных. Звучат идеи также дать возможность судам присяжных рассматривать и некоторые гражданские дела.