Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов опроверг информацию о том, что тарифы на вывоз отходов вырастут на 3%.

"Сегодня прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал, что население должно платить за полигоны. Мы не поддерживаем эту позицию, и сейчас на площадке российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены правовые акты, которые в рамках концепции расширены ответственными производителями, должны предусматривать финансирование на создание мощностей переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек", - сообщил министр в Telegram-канале "Природоведение".

Ранее РБК сообщило, что минприроды предложило заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе. "Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 рублей в год на человека", - заявил директор департамента финансово-экономического обеспечения минприроды Роман Земцов на заседании Общественного совета ведомства (цитата по РБК).