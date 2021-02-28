Иран не считает нужным проводить встречу с США по ядерной сделке

Иран не считает нужным в нынешних обстоятельствах проводить предложенную ЕС встречу с США по ядерной сделке. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Учитывая последние действия США и "евротройки" (Франции, Германии и Великобритании - прим. "РГ"), Иран не считает в настоящий момент необходимым проводить неофициальную встречу, предложенную европейскими участниками ядерной сделки", - цитирует Хатибзаде ТАСС.

Дипломат также отметил, что "на данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона". По его словам, американская администрация по-прежнему не отказывается от политики максимального давления и даже не заявила о своей приверженности собственным обязательствам для выполнения резолюции 2231 СБ ООН о ядерной сделке. "Выполнение обязательств всеми сторонами в рамках ядерной сделки не является вопросом переговоров или компромиссов. Все компромиссы были сделаны пять лет назад (когда была заключена ядерная сделка, - прим. "РГ")", - напомнил дипломат.

Ранее сегодня газета Wall Street Journal сообщила, что Тегеран отказался от предложения ЕС провести прямые дипломатические контакты с США по ядерной программе Ирана. Как писало издание со ссылкой на источники, иранские власти потребовали, чтобы США сначала предоставили гарантии "снятия некоторых санкций" с Ирана после встречи. Американская же сторона хоть и выразила готовность принять участие в консультациях, но не согласилась выполнить требования Тегерана касаемо санкций.