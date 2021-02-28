Как бизнес прожил 2020 год

У большинства предпринимателей (76% из 1773 опрошенных) деятельность в 2020 году была прибыльной или безубыточной. Только 11% МСБ посчитали новогодние праздники сезоном высокого заработка, не более 50% от общего числа опрошенных предпринимателей смогли получить ожидаемый уровень продаж в это время, показало исследование в рамках индекса RSBI. 65% МСБ в 2020 году премировали сотрудников и индексировали их зарплаты. По сравнению с 2019 годом предприниматели сократили объемы премирования своих сотрудников.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина