В финале Кубка России по фигурному катанию, где разыгрывались оставшиеся путевки на мировое первенство, все внимание было приковано к чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой и действующей чемпионке Европы Алене Косторной. Они боролись за поездку в Стокгольм.

Елизавета Туктамышева очень хочет показать свои программы не только российским зрителям, но и всему миру. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Хотя 14-летние ученицы Этери Тутберидзе, которые на взрослый ЧМ по возрасту не претендуют, не остались в тени. Они-то и заняли весь пьедестал: Камила Валиева (238,00 балла), Майя Хромых (235,96) и Дарья Усачева (229,71). В отличие от короткой программы с оценками выше мирового рекорда (88,71), в произвольной у Валиевой не все получилось. Она прекрасно исполнила сложнейший тройной аксель, но дважды упала с четверных сальхова и тулупа. Всего же юная фигуристка вставила в программу - явно на перспективу - три квада: два сольных и один в каскаде. Майя Хромых, такая высокая для одиночницы (ее рост 175 см. - "РГ") и ломающая стереотипы, впервые чисто исполнила два четверных.

Главный козырь Елизаветы Туктамышевой - аксель в 3,5 оборота. И он не подвел. Лиза заняла четвертое место (226,01), но показала лучший результат среди фигуристок, которые имеют право по возрасту выступать на предстоящем чемпионате мира. Алена Косторная стала шестой (210,20).

Произвольная программа далась Алене тяжело, но выступила она без явных сбоев, показала характер. Хотя после неудачной короткой программы казалось, что Косторная к дальнейшей борьбе не готова. Причем не только физически, но и морально.

В этом сезоне Алену, сменившую группу Этери Тутберидзе на академию Евгения Плющенко, мы видели только на двух стартах - этапе Кубка России в Казани и московском этапе Гран-при в ноябре. И уже тогда она делала прокаты без своего прекрасного тройного акселя. Потом Косторная перенесла коронавирус. Последствия болезни до сих пор не позволяют обрести былую форму и уверенность. Тем более в новых, не до конца вкатанных постановках.

В короткой программе в финале Кубка России популярную сегодня исполнительницу Билли Айлиш сменила вечная музыка "Времена года" Антонио Вивальди. Алена и в прическе, и в костюме вернулась к тому образу, который восхищал в сезоне-2019/20, когда она выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы. Презентация программы Косторной по-прежнему воспринимается по-особенному. Но не технические элементы. В прокате снова был лишь двойной аксель, тройной лутц и сорванный каскад. Алена неуверенно приземлилась с тройного флипа, из-за чего смогла добавить к нему лишь двойной тулуп.

Эта ошибка отбросила Алену на шестое место. От Туктамышевой она отставала больше чем на семь баллов. Поэтому во время ожидания оценок в глазах фигуристки стояли горькие слезы, которые так контрастировали с безудержным смехом после неидеальных прокатов в той же Казани. "Нужно собраться и думать о завтрашнем дне", - пытался подбодрить спортсменку Плющенко. "После сегодняшнего завтра уже нет", - ответила Косторная. С таким настроем выходить на старт точно нельзя. Но ведь это, по сути, первый настоящий вызов в едва начавшейся карьере Косторной, которая в свой самый успешный сезон, выучив тройной аксель, нарушила все расклады, связанные с тогда еще трио Тутберидзе "Трусова - Щербакова - Косторная". Как хорошо, что Алена не снялась с соревнований. А Евгений Плющенко, как выяснилось, не исключал такой вариант. Однако Косторная вышла на лед и показала то, на что готова в данный момент. А о пропуске чемпионата мира высказалась философски: "Обидно. Но так вот складывается в спорте. Что-то теряешь, что-то приобретаешь. Это не конец света".

Туктамышевой все это можно не объяснять. Она знает, что такое не попасть на Игры. Знает, каково это выигрывать все старты в постолимпийском сезоне, а потом заболеть пневмонией, пропустить основной отбор и проиграть дополнительный Евгении Медведевой, которая отправилась на чемпионат мира-2019. После первого дня соревнований в Москве Туктамышева, занимавшая третье промежуточное место, заявила, что ее цель - попасть на ЧМ-2021. И она добилась своего. К прокату произвольной программы почти не придраться. Исполнены каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и сольный тройной аксель - пусть и со степ-аутом. И только в концовке Лиза из-за нахлынувших эмоций допустила ошибку на последнем вращении, споткнувшись при смене ноги.

Елизавета Туктамышева: Я так давно не ездила на чемпионат мира, буду там кайфовать

- В этом сезоне я рассчитывала на поездку в Стокгольм. Я так давно не выступала на чемпионате мира, я просто буду кайфовать и получать удовольствие от того, что я там, - сказала Туктамышева журналистам. - Я не хочу ставить никаких задач по месту, хочу использовать этот шанс, чтобы показать свои программы не только в России, но и в мире.

Путевка на ЧМ уже есть у чемпионки России Анны Щербаковой и, судя по всему, у Александры Трусовой. Обе фигуристки пропускали финал Кубка страны. Официальный состав будет объявлен сегодня.