Пандемия серьезно сказалась на самочувствии Берлинского международного кинофестиваля, который всегда проходил в феврале, а теперь борется за выживание.

1 марта он стартует. Но традиционной церемонии открытия не будет - просто с раннего утра пойдут будничные просмотры. Они идут в экстремальных условиях: берлинские кинотеатры не работают, границы закрыты, улицы пусты. Объявленный до 7 марта локдаун может быть продлен - Берлину сейчас не до праздников. Поэтому все идет онлайн. Не выезжая из дома, смотрят фильмы аккредитованные журналисты разных стран, да и то не все: правообладатели заблокировали показ своих картин в некоторых странах (мы в России не увидим немецкую фантастику "Приливы" и документальный фильм Алексея Палуяна "Мужество"), а конкурсная комедия Даниэля Брюля "По соседству" будет недоступна повсеместно. Программа главного конкурса ужата до минимума: 15 картин и 5 дней вместо 11. Треть конкурсантов составляют фильмы из Германии. Жюри, на этот раз не имеющее председателя, смотрит фильмы в кинозале и объявит лауреатов 5 марта. В июне, надеясь на улучшение ситуации, дирекция обещает провести вторую часть Берлинале в кинотеатрах и показать лучшие картины публике.

Все эти варианты компромиссны: фестиваль хочет обозначить свое присутствие в 2021 году, уже не претендуя на художественные открытия и праздничность. Трудно было ожидать иного: целый год кинематографии мира простаивали, снимая только то и тогда, что и когда позволяли условия пандемии. Все главные премьеры отложены, кинотеатры Европы и Америки закрыты, индустрия терпит невиданные убытки.

Резко изменился пейзаж проката. Большие экраны погасли, зато рванули вперед стрим-платформы. Самые заметные премьеры проходят на сайтах Netflix, HBO и других стрим-гигантов. И только половина американских зрителей, согласно опросам, готовы вернуться в кинозалы, другая половина предпочитает смотреть кино дома. Фестивали 2020 года в Венеции и Торонто уже опробовали опыт онлайн-форматов. Крупные режиссеры и звезды все активнее перемещаются в зону сериалов. Так что к классическим формам праздничных кинофорумов мы уже вряд ли вернемся.

Берлинале и до пандемии сталкивался с вызовами. Сменилось руководство - взамен Дитера Косслика пришел тандем Карло Шатриан (арт-директор) и Мариэтт Риссенбек (исполнительный директор). Все ждали перемен к лучшему - смены вех в художественной политике форума, восстановления его пошатнувшегося при Косслике реноме. Но перед фестивалем 2020 года вскрылись подробности биографии основателя Берлинале Альфреда Бауэра: он служил в геббельсовском министерстве пропаганды, был одним из тех, кто формировал культурную политику в духе "просвещенного национал-социализма" и решал, кого из "провинившихся" коллег отправить на фронт. Когда были опубликованы эти разоблачения, фестиваль отменил уже анонсированную презентацию книги о Бауэре и переименовал приз его имени, который вручался выдающимся деятелям кино, отныне это просто еще один "Серебряный медведь".

На Берлинале прошлого года мы с грустью обнаружили, что прекратили существование кинозалы SONY-центра - космического вида комплекса на Потсдамер-платц. Но конкурсные показы фестиваля еще шли в пятиярусном Театре мюзиклов, который считался штаб-квартирой Берлинале. В этом марте театр будет пустовать, а вот примет ли он фестиваль 2022 года - вопрос, который волнует наблюдателей. Есть прогнозы, что огромный театр для кино может и не понадобиться - фестивальное движение трансформируется, кардинально меняя контуры. Да и владельцы Театра мюзиклов, по некоторым сведениям, серьезно думают о том, целесообразно ли ежегодно переформатировать 1800-местный зал в Berlinale Palast.

Зрители смогут наблюдать Берлинале только по газетным отчетам - это мощный удар по традициям самого массового фестиваля Европы

Программа открывшегося фестиваля включила в основном картины, снятые в год пандемии и в условиях локдауна, - аскетичные. Фильмов из России в главном конкурсе нет. В программе короткого метра участвует 8-минутная анимация "Вадим на прогулке" Саши Свирского - о бунте героя, который пытается стряхнуть с себя морок унылых офисных будней. А программа "Форум" среди 17 конкурсных картин показывает фильм "Дочь рыбака" петербургского режиссера, дебютантки в полнометражном кино Юлдус Бахтиозиной.

Все остальные события, включая пресс-конференции с создателями фильмов, в этом году отменены.