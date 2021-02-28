Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на 1 марта в Ереване намечены митинг и шествие, в ходе которого станет ясно, что "в Армении есть общество, которое может защитить власть народа и не позволит кому-либо посягать на его конституционные права, и что есть атмосфера, которая исключает повторение гражданских столкновений".

Также премьер обещал, что на митинг будет приглашен "ряд других политических сил, которым предложат выступить". Заявление о митинге прозвучало после того, как глава Генштаба Армении Оник Гаспарян и другие высокопоставленные военные потребовали отставки премьера. В ответ Пашинян потребовал снять главу Генштаба с должности, однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписать это ходатайство. Кстати, отказ президента вызвал в правящей парламентской фракции разговоры об импичменте Саркисяну. Между тем отношение к предстоящему митингу неоднозначное. Против Пашиняна настроена в основном правящая элита, тогда как население в большинстве предпочитает смотреть на происходящее со стороны. Быть может, потому, что не видят особых альтернатив нынешнему премьеру. По словам известного социолога Георгия Дерлугьяна, отношение к протестам в народе скептическое. "Два митинга в центре Еревана, - цитирует слова Дерлугьяна телеграм-канал "Россия в глобальной политике". - Оппозиция собрала довольно большую, по их меркам, толпу, на прикидку 15-20 тысяч. Выступают все те же: местные дашнаки под своими красными флагами (кто-то их удачно сравнил с КПРФ), перестроечный демократ Вазген Манукян, старенький интеллигентный дедушка. В подавляющем большинстве в их толпе мужчины за сорок, городского вида, нередко интеллигентного. Очень мало женщин и практически нет молодежи. На главной площади - "николисты". Их наверное вдвое больше, 25-30 тысяч, но тоже не запредельно много по меркам прошлых протестов. Полиции много, но они не вмешиваются. Военных нет вообще нигде".

Что касается военных в Армении, то они не склонны к каким-то решительным выступлениям

Оппозиционеры разбили палатки перед парламентом, добиваясь отставки Пашиняна, но многие в Армении относятся к этим протестам скептически. Фото: EPA

Мнение

Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика", эксперт клуба "Валдай":

- Ни у одной из противостоящих сторон в Армении сегодня нет тотального преимущества. С одной стороны, слабое место премьера Пашиняна - это поражение в Карабахе, которое никак нельзя представить ничьей. С другой - у оппозиции нет явных лидеров, способных возглавить протесты. Оппозиционеры выдвигают людей, которые не пользуются популярностью среди молодежи. При этом к Пашиняну не подкопаешься с юридической точки зрения - все выборы он выиграл честным большинством, согласно конституции. Нынешняя ситуация ведет к тому, что улица начинает играть все большую роль в армянских протестах. Однако тут есть нюанс - Пашинян умеет работать с народом на улице и надеется, в том числе, и с помощью участия в митингах отобрать улицу у оппозиции. Но лежащие на поверхности уличные протесты - это далеко не все. Активную роль играет президент Армении Армен Саркисян - опытный политик и дипломат. Он ведет переговоры со всеми сторонами и уже представил проект создания четвертой республики в Армении. Проект можно назвать слишком общим, но, по крайней мере, это конструктивный шаг к выходу из кризиса. Что касается военных, то они тоже не склонны к каким-то решительным выступлениям, предпочитая вместо них переговоры.