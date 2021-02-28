Также премьер обещал, что на митинг будет приглашен "ряд других политических сил, которым предложат выступить". Заявление о митинге прозвучало после того, как глава Генштаба Армении Оник Гаспарян и другие высокопоставленные военные потребовали отставки премьера. В ответ Пашинян потребовал снять главу Генштаба с должности, однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписать это ходатайство. Кстати, отказ президента вызвал в правящей парламентской фракции разговоры об импичменте Саркисяну. Между тем отношение к предстоящему митингу неоднозначное. Против Пашиняна настроена в основном правящая элита, тогда как население в большинстве предпочитает смотреть на происходящее со стороны. Быть может, потому, что не видят особых альтернатив нынешнему премьеру. По словам известного социолога Георгия Дерлугьяна, отношение к протестам в народе скептическое. "Два митинга в центре Еревана, - цитирует слова Дерлугьяна телеграм-канал "Россия в глобальной политике". - Оппозиция собрала довольно большую, по их меркам, толпу, на прикидку 15-20 тысяч. Выступают все те же: местные дашнаки под своими красными флагами (кто-то их удачно сравнил с КПРФ), перестроечный демократ Вазген Манукян, старенький интеллигентный дедушка. В подавляющем большинстве в их толпе мужчины за сорок, городского вида, нередко интеллигентного. Очень мало женщин и практически нет молодежи. На главной площади - "николисты". Их наверное вдвое больше, 25-30 тысяч, но тоже не запредельно много по меркам прошлых протестов. Полиции много, но они не вмешиваются. Военных нет вообще нигде".
Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика", эксперт клуба "Валдай":
- Ни у одной из противостоящих сторон в Армении сегодня нет тотального преимущества. С одной стороны, слабое место премьера Пашиняна - это поражение в Карабахе, которое никак нельзя представить ничьей. С другой - у оппозиции нет явных лидеров, способных возглавить протесты. Оппозиционеры выдвигают людей, которые не пользуются популярностью среди молодежи. При этом к Пашиняну не подкопаешься с юридической точки зрения - все выборы он выиграл честным большинством, согласно конституции. Нынешняя ситуация ведет к тому, что улица начинает играть все большую роль в армянских протестах. Однако тут есть нюанс - Пашинян умеет работать с народом на улице и надеется, в том числе, и с помощью участия в митингах отобрать улицу у оппозиции. Но лежащие на поверхности уличные протесты - это далеко не все. Активную роль играет президент Армении Армен Саркисян - опытный политик и дипломат. Он ведет переговоры со всеми сторонами и уже представил проект создания четвертой республики в Армении. Проект можно назвать слишком общим, но, по крайней мере, это конструктивный шаг к выходу из кризиса. Что касается военных, то они тоже не склонны к каким-то решительным выступлениям, предпочитая вместо них переговоры.