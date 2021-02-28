Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

В отличие от короткой программы, в произвольной у Валиевой не все получилось. Она прекрасно исполнила тройной аксель, но дважды упала с четверных сальхова и тулупа. Всего же юная фигуристка вставила в программу три квада, два сольных и один в каскаде.

Весь пьедестал в финале Кубка страны заняли 14-летние ученицы Этери Тутберидзе: Валиева (238,00 балла), Майя Хромых, которая впервые чисто исполнила два четверных (235,96) и Дарья Усачева (229,71).

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заняла четвертое место (226,01), но показала лучший результат среди фигуристок, боровшихся за путевку на чемпионат мира. Действующая чемпионка Европы Алена Косторная стала шестой (210,20).