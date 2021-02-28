Китаянке после развода компенсируют выполнение домашних обязанностей

Пекинский суд обязал местного жителя выплатить бывшей супруге-домохозяйке компенсацию в размере 50 тысяч юаней (более 7,7 тысячи долларов США) за работу по дому и уходу за детьми, которую она выполняла в браке. Как сообщает Global Times, наряду с единовременной компенсацией суд присудил матери опеку над сыном, половину совместно нажитого имущества, а также ежемесячные алименты в размере 2000 юаней.

Как отметил Хан Сяо, представитель пекинской юридической фирмы "Канда", вердикт стал первым прецедентом такого рода для материкового Китая. Решение основывается на положениях нового Гражданского кодекса КНР, который вступил в силу в этом году. Он предусматривает выплату компенсации, если один из супругов занимался воспитанием детей, присматривал за пожилыми родственниками или помогал другому супругу по работе. По старому кодексу рассчитывать на такую компенсацию можно было только в случае брачного контракта, что крайне редкая практика для Китая.

Прецедент вызвал оживленную дискуссию в соцсетях о статусе китайских женщин и их роли в семье. Большинство граждан отнеслись к решению суда положительно, восприняв это как официальное признание труда домохозяек. При этом 94 процента опрошенных Pheonix Weekly отметили, что одобряют компенсацию, но убеждены в том, что труд матери недооценили и 50 тысяч юаней - это слишком мало. Это обусловлено тем, что в Пекине услуги няни на год обходятся дороже 50 тысяч юаней, а фигурантка дела состояла в браке с 2015 года, в общей сложности 5 лет.

В общественных настроениях угадывается развитие новой тенденции: многие комментаторы отметили, что женщины в принципе не должны быть домохозяйками "полный рабочий день" и что мужчинам следует брать на себя больше обязанностей по дому. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, китайские женщины тратят почти 4 часа в день на неоплачиваемую работу - примерно в 2,5 раза больше мужчин.

Юрист Хан Сяо считает, что компенсации за домашний труд в ближайшем будущем могут стать обыденной юридической практикой. Тем не менее многие настроены скептически. Специалисты отмечают, что практически невозможно дать количественную оценку домашнего труда, к тому же работа по дому необязательно ложится на женские плечи. Так, Global Times приводит слова Чэнь Хао, сотрудника юридической фирмы "Шэньси Дезун": "Разделение труда существует не только в обществе, но и в семье. При этом пол супруга - не единственный аспект при рассмотрении таких дел. Все семьи разные, и в каждой из них супруги по-своему выстраивают баланс между работой и семейными обязанностями, это личный выбор каждого. В связи с этим трудно оценить реальный вклад отдельно взятого члена семьи и доказать это в суде".

За 5 лет выполнения обязанностей по дому китаянка получит от бывшего мужа 7,7 тысячи долларов

Не вполне ясно, в каком ключе новое положение о компенсации повлияет на статистику бракосочетаний и разводов, ведь если эта практика войдет в обиход китайцев, вступать в брак, как и разводиться, станет гораздо дороже.