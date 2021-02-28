Новости

Клебо посчитал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМ 00:03
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным" 28.02.2021
В Москве задержаны автохамы, перекрывшие Варшавку 28.02.2021
Ретивых заявил, что Большунов изменил тактику по ходу командного спринта 28.02.2021
Иран не считает нужным проводить встречу с США по ядерной сделке 28.02.2021
Косторная прокомментировала свое выступление в финале Кубка России 28.02.2021
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов 28.02.2021
Facebook выплатит 550 миллионов жителям Иллинойса 28.02.2021
Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию 28.02.2021
В московском метро произошел технический сбой 28.02.2021
В Саранске зиму проводили турниром по ледовому спидвею 28.02.2021
В Москве автохамы перекрыли Варшавское шоссе 28.02.2021
В Москве трое детей пострадали при падении с аттракциона 28.02.2021
Житель Геленджика установил рекорд России по одиночному заплыву 28.02.2021
Метеор осветил небо над десятью провинциями Турции 28.02.2021
В Москве оборвался аттракцион с детьми 28.02.2021
Турция продлила требование о въезде с отрицательным тестом на коронавирус 28.02.2021
Головин сравнялся с Неймаром по системе "гол+пас" в сезоне 28.02.2021
Эмблема миссии метеоспутника "Арктика-М" порвалась из-за ураганного ветра 28.02.2021
РАН предлагает в Национальный корпус русского языка добавить молодежный раздел 28.02.2021
В Москве подвели итоги первого чемпионата сочинений "Своими словами" 28.02.2021
В Турции этим летом ожидается очень много комаров 28.02.2021
Спартаковец Зобнин извинился перед одноклубниками за свое удаление 28.02.2021
Победитель "Кинотавра" впервые окупился в прокате 28.02.2021
Промес: С такой игрой "Спартак" не сможет бороться за чемпионство 28.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
28.02.2021 23:34
Рубрика: Спорт

Со льдом не шутят

В финале Кубка России были и рекорды, и слезы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
Главной интригой финала Кубка России по фигурному катанию, где разыгрывались оставшиеся путевки на мировое первенство, должна была стать борьба за единственное место в Стокгольм между чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой и действующей чемпионкой Европы Аленой Косторной.
Камила Валиева снова получила невероятные для женского катания оценки - под 90 баллов. Это выше мирового рекорда. Фото: РИА Новости

Но даже после короткой программы в исполнении одиночниц можно было сказать, что Косторная к серьезному соперничеству не готова. Причем не только физически, но и морально.

В этом сезоне Алену, сменившую группу Этери Тутберидзе на академию Евгения Плющенко, мы видели только на двух стартах - этапе Кубка России в Казани и московском этапе Гран-при в ноябре. И уже тогда она катала программы без своего прекрасного тройного акселя. Потом Косторная перенесла коронавирус. Последствия болезни до сих пор не позволяют ей обрести былую форму и уверенность.

Презентация программы Косторной по-прежнему воспринимается по-особенному. Но не технические элементы. В короткой программе снова был лишь двойной аксель, тройной лутц и сорванный каскад.

Эта ошибка отбросила Алену на шестое место (70,14 балла). Поэтому во время ожидания оценок в глазах фигуристки стояли горькие слезы, которые так контрастировали с безудержным смехом после неидеальных прокатов в той же Казани. "Нужно собраться и думать о завтрашнем дне", - пытался подбодрить спортсменку Плющенко. "После сегодняшнего завтра уже нет", - ответила Косторная. С таким настроем выходить на старт точно нельзя. Но ведь это, по сути, первый настоящий вызов в карьере Косторной, которая в свой самый успешный сезон, выучив тройной аксель, нарушила все расклады, связанные с тогда еще трио Тутберидзе "Трусова - Щербакова - Косторная".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фигуристы Мишина и Гяллямов выиграли финал Кубка России

В отличие от Косторной, Елизавета Туктамышева знает, что такое не попасть на Игры. Знает, каково это выигрывать все старты в постолимпийском сезоне, а потом заболеть пневмонией, пропустить основной отбор и проиграть дополнительный Евгении Медведевой, которая отправилась на чемпионат мира-2019. После первого дня соревнований в Москве Туктамышева заявила, что ее цель - попасть на ЧМ-2021. Первый шаг она уже сделала. Да, после короткой программы она только третья (77,74). Но Дарья Усачева (79,12) и Камила Валиева (88,71) на взрослый чемпионат мира по возрасту не претендуют. Путевка уже есть у чемпионки России Анны Щербаковой и, судя по всему, у Александры Трусовой.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Вильфанд посоветовал готовиться к сложному марту
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"
В Нижегородской области убита семья из четырех человек
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП