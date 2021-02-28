Главной интригой финала Кубка России по фигурному катанию, где разыгрывались оставшиеся путевки на мировое первенство, должна была стать борьба за единственное место в Стокгольм между чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой и действующей чемпионкой Европы Аленой Косторной.

Камила Валиева снова получила невероятные для женского катания оценки - под 90 баллов. Это выше мирового рекорда. Фото: РИА Новости

Но даже после короткой программы в исполнении одиночниц можно было сказать, что Косторная к серьезному соперничеству не готова. Причем не только физически, но и морально.

В этом сезоне Алену, сменившую группу Этери Тутберидзе на академию Евгения Плющенко, мы видели только на двух стартах - этапе Кубка России в Казани и московском этапе Гран-при в ноябре. И уже тогда она катала программы без своего прекрасного тройного акселя. Потом Косторная перенесла коронавирус. Последствия болезни до сих пор не позволяют ей обрести былую форму и уверенность.

Презентация программы Косторной по-прежнему воспринимается по-особенному. Но не технические элементы. В короткой программе снова был лишь двойной аксель, тройной лутц и сорванный каскад.

Эта ошибка отбросила Алену на шестое место (70,14 балла). Поэтому во время ожидания оценок в глазах фигуристки стояли горькие слезы, которые так контрастировали с безудержным смехом после неидеальных прокатов в той же Казани. "Нужно собраться и думать о завтрашнем дне", - пытался подбодрить спортсменку Плющенко. "После сегодняшнего завтра уже нет", - ответила Косторная. С таким настроем выходить на старт точно нельзя. Но ведь это, по сути, первый настоящий вызов в карьере Косторной, которая в свой самый успешный сезон, выучив тройной аксель, нарушила все расклады, связанные с тогда еще трио Тутберидзе "Трусова - Щербакова - Косторная".

В отличие от Косторной, Елизавета Туктамышева знает, что такое не попасть на Игры. Знает, каково это выигрывать все старты в постолимпийском сезоне, а потом заболеть пневмонией, пропустить основной отбор и проиграть дополнительный Евгении Медведевой, которая отправилась на чемпионат мира-2019. После первого дня соревнований в Москве Туктамышева заявила, что ее цель - попасть на ЧМ-2021. Первый шаг она уже сделала. Да, после короткой программы она только третья (77,74). Но Дарья Усачева (79,12) и Камила Валиева (88,71) на взрослый чемпионат мира по возрасту не претендуют. Путевка уже есть у чемпионки России Анны Щербаковой и, судя по всему, у Александры Трусовой.