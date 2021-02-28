Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины

Отсутствие должной реакции на дискриминацию русского и русскоязычного населения Украины и стран Балтии подрывают авторитет Совета Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", - написал Лавров в послании Генсеку Совета Европы по случаю 25-летия вступления России в эту организацию.

По его словам, события последних лет показывают, как важно "не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счетов", а в случае с Европейским Судом по правам человека - важно добиваться освобождения его деятельности "от политических и идеологических пристрастий".