Лыжники Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые медали в финале командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Победу в гонке одержали норвежцы, вторыми финишировали финны. Напомним, что на прошлом первенстве планеты в австрийском Зеефельде нашу сборную в командном спринте представляли также Большунов и Ретивых. И тогда россияне заняли вторую позицию.

Что касается женской командной гонки в Оберстдорфе, то россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак стали четвертыми. Победу одержали шведки, которые преодолели дистанцию 7,2 км за 16 минут 27,94 секунды, второе место заняли представительницы Швейцарии (+0,95), третье - словенки (+3,46).

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.