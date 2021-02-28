Метеор осветил небо над десятью провинциями Турции

Очень яркий метеор пролетел поздно вечером 27 февраля сразу над десятью провинциями Турции, осветив небо на своем пути от Анкары до Трабзона, сообщает CNN Turk.
В течение нескольких минут метеорит пролетел над восточными черноморскими регионами Турции. От его сияния становилось светло, как днем.
Явление метеора вызвало ажиотаж в турецких соцсетях.
Türkiye’de Trabzon, Ankara, Yozgat, Çankırı gibi birçok şehirden göktaşı düştüğüne dair bilgiler geliyor... İşte o anlar! #göktaşı pic.twitter.com/qledoGbnp9— science world (@siradisi_bilim) February 27, 2021