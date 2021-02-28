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28.02.2021 13:00
Рубрика: Общество

Минпросвещения намерено изменить дипломы выпускников колледжей

Текст: Ксения Колесникова
Обучение в российских колледжах, экзамены и дипломы в ближайшие годы могут измениться. О главных новинках в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Фото: Пресс-служба Минпросвещения. Фото: Пресс-служба Минпросвещения.
Фото: Пресс-служба Минпросвещения.

Дмитрий Глушко: В моем представлении колледж - это фабрика или предприятие, и он должен выглядеть соответствующе. В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Выполняют задания, которые "пришли" из реальной жизни, от работодателей.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения
Дмитрий Глушко: В колледжах работает более 100 тысяч кураторов групп

За 4 года демэкзамен сдали порядка 150 тысяч студентов и выпускников. Я знаю десятки случаев, когда прямо после экзамена работодатели заключали с ребятами контракты на работу. Мы планируем, что такой практический экзамен станет обязательным для всех учреждений СПО. Исключения могут быть в медицинских специальностях и специальностях культуры, а также в подготовке экипажей судов и авиационного персонала.

Напомню, у нас сегодня около 3,3 тысячи колледжей и 338 вузов, в которых более трех миллионов ребят учатся на образовательных программах СПО. И демэкзамен дает нам уверенность, что полученный после колледжа диплом будет релевантным для всех регионов.

А сами выпускники, которые сдали экзамен, получают не только диплом, но и Цифровой паспорт компетенций. Это документ, подтверждающий уровень мастерства. С ним портфолио молодого профессионала попадает в базу данных, доступ к которой имеют ведущие предприятия. При этом информационная система позволяет нам увидеть - условно - Иванова, Петрова и Сидорова - лучших сварщиков в разрезе страны, которые выпустились и в этот год, и в предыдущие годы. Мы видим колледжи и техникумы, которые стабильно выпускают на рынок труда высококлассных специалистов.

Сейчас ведем работу по закреплению правового статуса Цифрового паспорта компетенций как дополнительного документа к диплому СПО.

Полную версию интервью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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