Фигуристы Мишина и Гяллямов выиграли финал Кубка России

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве на льду арены "Мегаспорт".

Фото: Сергей Севостьянов/ ТАСС

Мишина и Галлямов были лучшими как в короткой, так и в произвольной программах, по сумме двух выступлений набрав 234,48 балла. Вторыми стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (216,93), третьим - Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (206,96).

В финале Кубка России Мишина - Галлямов и Павлюченко - Ходыкин боролись за путевку на чемпионат мира в Стокгольме. Напомним, что место в сборной себе гарантировали чемпионы России Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Они сейчас выступают на параллельном турнире в Гааге.

Также на поездку на ЧМ претендуют чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, которые пропускали старт из-за болезни партнера.

Тренер Бойковой - Козловского Тамара Москвина отметила, что фигуристы уже вернулись к тренировкам.

- Накануне финала Кубка России Дима простудился и заболел, поэтому они и не приехали в Москву, - приводит слова Москвиной пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Сейчас Бойкова - Козловский уже начали тренироваться. Ребята готовят более сложный набор прыжков - каскад с тройными сальховами. Так что процесс идет.