Фигуристы Мишина и Гяллямов выиграли финал Кубка России

Новости

РАН предлагает в Национальный корпус русского языка добавить молодежный раздел 18:11
В Москве подвели итоги первого чемпионата сочинений "Своими словами" 18:04
В Турции этим летом ожидается очень много комаров 17:59
Спартаковец Зобнин извинился перед одноклубниками за свое удаление 17:51
Победитель "Кинотавра" впервые купился в прокате 17:48
Промес: С такой игрой "Спартак" не сможет бороться за чемпионство 17:42
Городские службы столицы продолжают убирать снег с улиц 17:29
Курс биткоина обновил трехнедельный минимум 17:12
В Крыму ответили на "сочувственные" заявления Порошенко 16:37
Пенсионерка из Твери отдала мошенникам два миллиона рублей 16:25
Лыжники Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ 16:14
Известный гонконгский актер Нг Ман-Тат умер от рака 16:11
Джордж Клуни и Джулия Робертс в третий раз снимутся вместе 16:05
Фигурист Семененко одержал победу в финале Кубка России 15:58
Навальный доставлен в колонию во Владимирской области 15:58
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море 15:56
В Госдуме рассказали о реализации инициативы о фиксации обещаний депутатов 15:45
Евразия оцифрует данные о геноциде мирного населения в зоне оккупации СССР 15:45
Две кубанские скульптуры вошли в сотню необычных памятников России 15:43
Певец Кит Урбан подрался из-за Николь Кидман в опере в Австралии 15:37
Умер мэр Загреба Милан Бандич 15:00
В Сочи прошла единственная в России зимняя парусная регата 14:40
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2" 14:34
Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе 14:32
Тренеру "Алании" грозит до двух лет дисквалификации за драку после матча 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
28.02.2021 17:30
Рубрика: Спорт

Фигуристы Мишина и Гяллямов выиграли финал Кубка России

Текст: Анна Козина
Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве на льду арены "Мегаспорт".
Фото: Сергей Севостьянов/ ТАСС

Мишина и Галлямов были лучшими как в короткой, так и в произвольной программах, по сумме двух выступлений набрав 234,48 балла. Вторыми стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (216,93), третьим - Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (206,96).

Лыжники Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ

В финале Кубка России Мишина - Галлямов и Павлюченко - Ходыкин боролись за путевку на чемпионат мира в Стокгольме. Напомним, что место в сборной себе гарантировали чемпионы России Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Они сейчас выступают на параллельном турнире в Гааге.

Также на поездку на ЧМ претендуют чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, которые пропускали старт из-за болезни партнера.

Тренер Бойковой - Козловского Тамара Москвина отметила, что фигуристы уже вернулись к тренировкам.

- Накануне финала Кубка России Дима простудился и заболел, поэтому они и не приехали в Москву, - приводит слова Москвиной пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Сейчас Бойкова - Козловский уже начали тренироваться. Ребята готовят более сложный набор прыжков - каскад с тройными сальховами. Так что процесс идет.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2"
Президент Чехии попросил Путина поставить в страну вакцину "Спутник V"
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП