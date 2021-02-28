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25.02.2021 22:16
Рубрика: В мире

Враг, а не слуга народа

На Украине готовятся к военной авантюре
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Сворачивание и без того имитационной украинской демократии президентом Владимиром Зеленским, помимо сохранения себя во власти имеет еще одно очевидное измерение: подготовку к силовому решению конфликта на Донбассе, о чем в Киеве сегодня говорят все громче. И не только говорят, но и активно готовятся, поскольку очередной украинский "президент мира", соревнующийся сегодня в милитаристской риторике с предшественником, решил возглавить "партию войны".
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Так режим прекращения огня на линии разграничения, которое Зеленский голословно ставил себе в заслугу, когда это было ему выгодно, теперь им же был отменен. Верховный главнокомандующий Украины, прилежно посовещавшись с СНБО, замаскировал возобновление обстрелов под разрешение открывать "ответный огонь". То есть наплевал на строго описанный механизм разбора нарушений перемирия через Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), а также Трехстороннюю контактную группу (ТКГ). В ее работу украинская делегация, будто нарочно, уже полгода вносит элементы клоунады. И разрешенные Зеленским бомбардировки не заставили себя ждать: в четверг из крупнокалиберных минометов украинские силовики обстреляли жилые окраины Горловки.

Фото: REUTERS
Почему на Украине нацисты безнаказанно бьют полицию

Признаки подготовки провокаций, а то и наступления на народные республики, появляются каждый день: от масштабной инспекции войск в районе проведения Операции объединенных сил (так на Украине теперь называют "зону АТО"), до военачальников и придворных экспертов, ежедневно разглагольствующих о растущей мощи ВСУ, помощи НАТО и непобедимых турецких беспилотниках. Вот и правительство Украины уже вносит изменения в пятилетнюю стратегию управления госграницей, предусматривающие получение контроля над украино-российским участком в Донецкой и Луганской областях, по умолчанию - вне рамок Минских соглашений, то есть силовым путем.

Без внимания эти приготовления не остаются. Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, выступая на форуме ОБСЕ, призвал западные страны "задействовать дополнительные возможности, чтобы прекратить подготовку украинской власти и армии к новой возможной военной авантюре".

Параллельно ведется подготовка к введению настоящей военной диктатуры внутри Украины. Например, накануне группа депутатов из фракции "Слуга народа" внесла в Раду два законопроекта, посвященных "коллаборационизму". Если они будут приняты, то "коллаборантами", подлежащими строгому наказанию, могут быть признаны все жители Крыма и народных республик Донбасса. Но главное - и граждане Украины, посмевшие усомниться в правильности курса на войну, исповедуемого Зеленским, публично рассуждающие о мире не в президентской логике, общающиеся и сотрудничающие с российскими СМИ, или ведущие совместный с россиянами или гражданами народных республик бизнес.

На Украине ведется точечная, но масштабная зачистка всех источников критики и альтернативной информации

Санкции за разные типы "коллаборационизма" варьируются от исправительных работ и конфискации имущества до 15 лет заключения. Если же вспомнить о правительственном законопроекте, также лежащем в Раде, которым вводится термин "интернированные лица" и предусматривается строительство концентрационных лагерей "на время особого периода", переход Украины от имитационной демократии и охлократии к фашистской диктатуре, кажется неизбежным. А новый реакционный закон о СМИ, вводящий на всей территории принудительное единомыслие, должен сделать этот переход незаметным для населения и международной общественности.

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