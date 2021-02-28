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28.02.2021 14:34
Рубрика: В мире

Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2"

Текст: Алла Владимирова

Берлину не стоит останавливать реализацию "Северного потока-2" или вводить мораторий на его строительство. Об этом заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, а также глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Остановка проекта была бы плохим вариантом", пишет дипломат в статье, опубликованной в журнале Der Spiegel, поскольку в этом случае Берлину пришлось бы отвечать на огромные иски о возмещении ущерба.

В 2019 году строительство "Северного потока-2" было приостановлено из-за угрозы санкций США, однако позднее работа возобновились. Сейчас трубопровод готов примерно на 95 процентов, осталось уложить трубы в датских водах и частично - в немецких.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что строительство "Северного потока-2" носит исключительно коммерческий характер и "призвано обеспечить устойчивые поставки в европейские страны российского природного газа по конкурентным ценам и по кратчайшему пути с соблюдением экологических норм".

По мнению дипломата, проект в первую очередь отвечает интересам европейских стран, "в том числе в контексте задач по "озеленению" их экономик.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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