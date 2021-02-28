Отмена льгот поставила под сомнение проекты в Республике Коми

Правительство России отменило особый налоговый режим для добычи трудноизвлекаемой высоковязкой и сверхвязкой нефти, который действовал в 2013-2020 годах. Фискальная нагрузка по сверхвязкой нефти возросла в 25 раз, по высоковязкой - в 1,5 раза.

Объем ее запасов в России составляет около 2 млрд т. В Республике Коми, на которую приходится более 15% этих запасов, изменения в первую очередь коснулись Ярегского и Усинского месторождений. Суммарный прирост налоговой нагрузки на их добычу в Коми составит около 40 млрд руб. в год.

Предполагается, что на федеральном уровне отмена льгот принесет в бюджет в 2021-2023 годах около 308 млрд руб. дополнительных доходов. Впрочем, непонятно, откуда они возьмутся. Последствиями отмены льготного режима в ближайшее время станут снижение объемов добычи этих видов нефти и инвестиционной активности в данном направлении.

Министерство финансов РФ пообещало компенсировать нефтяникам рост налогов, но только через три года. Как заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на выездном заседании комитета по энергетике Государственной Думы в Коми, в России с 2024 года будет введен налог на добавленный доход (НДД) для сверхвязкой нефти.

"Мы разработаем параметры [налога] уже до конца этого года, - пояснил замминистра. - У компаний возникнет понимание, какая будет рентабельность работы месторождений [высоковязкой нефти], и они смогут уже к 2022-2023 годам осуществлять инвестиции в их разработку".

По мнению замминистра энергетики Павла Сорокина, который также участвовал в заседании, НДД становится ключевым способом развития налогообложения нефтяной отрасли.

"Идет постоянная донастройка системы, которая позволит монетизировать потенциал наших недр, - отметил он. - НДД является сейчас приоритетом, потому что он для этого и разрабатывался, чтобы решить проблему "лоскутного одеяла" налогообложения, чтобы сделать систему максимально прозрачной".

Нефтяники в целом позитивно отнеслись к идее введения налога на добавленный доход, но выразили озабоченность предложенными сроками. Они опасаются, что трехлетний разрыв в льготах может привести к утрате части ресурсов уникальных месторождений с замкнутым циклом, которые будет невозможно развивать без инвестиций на протяжении нескольких лет.

Добыча сверхвязкой и высоковязкой нефти требует применения дорогостоящих методов, таких, как строительство шахт, горных выработок и горизонтальных скважин, закачки пара для доведения показателя вязкости до уровня традиционной нефти. Для Коми вопрос крайне важен: высоковязкая и сверхвязкая нефть составляет больше половины от текущих извлекаемых запасов республики.

В 2004-2012 годы инвестиции ПАО "ЛУКОЙЛ" в освоение Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения были на уровне 22 млрд руб. в год, после введения особого налогового режима, с 2013 по 2020 год, они выросли в 10 раз.

Компания больше половины своих инвестиций в Коми направляла в развитие именно этого дорогостоящего направления. В результате годовая добыча трудноизвлекаемой вязкой нефти в республике к 2021 году выросла более чем в два раза. Соответственно, увеличились и налоговые отчисления, количество рабочих мест, сформировался мультипликативный эффект для других отраслей промышленности.

Минфин предлагает компенсировать нефтяникам рост налогов только через три года

Эксплуатация месторождений становится низкорентабельной, значит, инвестиции в объеме около 180 млрд руб. в следующие 5 лет под угрозой отмены. А при консервации добычи возникает риск безвозвратной потери части запасов из-за специфики технологии разработки недр. Консервация нефтешахт создает и техногенные риски. Например, их естественное затопление может привести к образованию и вытеснению на поверхность взрывоопасных концентраций газа. Возникнет вероятность загрязнения бассейна реки Ухта - источника питьевой воды для жителей Ухты и Яреги.

Необходимо выработать системные механизмы стимулирования разработки сверхвязкой и высоковязкой нефти, заявил на заседании председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Это должны быть решения, обеспечивающие предсказуемость и эффективность инвестиций, в том числе, с применением режима НДД и инвестиционных налоговых вычетов с заключением соответствующих соглашений.

"Надо сделать такую донастройку, чтобы не было революционных вещей, а именно методом эволюции, - считает депутат. - Чтобы был создан такой налоговый режим, который позволял бы компаниям развиваться, платились налоги и при этом бюджеты не теряли - как федеральный, так и региональный".

Некоторые принимаемые решения могут привести к снижению эффективности тех инвестиций, которые уже сделаны, добавил парламентарий, отметив, что такая ситуация сложилась с налогообложением сверхвязкой нефти не только в Коми, но и в Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане.

Не стоит забывать и о социальной составляющей. Так, следствием отмены льгот может стать не только падение добычи нефти и уменьшение бюджетных поступлений, но и сокращение персонала, включая сотрудников сервисных организаций. Как это отразится на судьбе 7 тыс. жителей поселка Ярега, которые с тревогой следят за реформой? Ведь поселок практически полностью зависит от разработки близлежащего месторождения. Да и весь регион зависит от нефтяных поступлений.

В ходе обсуждения ситуации с высоковязкой нефтью было предложено компромиссное решение - предоставление нефтяникам вычета из налога на добычу полезных ископаемых с 1 января 2021 года вплоть до введения налога на добавленный доход.

По подсчетам, это позволит в той же Республике Коми сохранить в ближайшие годы объем годовой добычи нефти на уровне более 5 млн т и инвестировать в активы около 37 млрд руб. Поможет нивелировать технологические, техногенные и социальные риски, а также завершить начатое строительство и ввести крупные инфраструктурные объекты в строй в запланированные сроки.

В качестве системного стимула для отрасли можно было бы рассмотреть вопрос введения для месторождений сверхвязкой и высоковязкой нефти отдельной группы НДД, тем более что такие преференции предоставляются другим месторождениям. Опыт применения адресных льгот показывает, что они эффективно стимулируют добычу нефти и в конечном итоге обеспечивают больший доход для государства.

Так почему бы не сделать их общими для отрасли? Что мешает создать такие параметры налогообложения, которые учитывали бы высокие затраты и обеспечивали бы минимальную положительную рентабельность добычи?

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин считает, что сделать это нужно как можно быстрее.

"Мы поддерживаем проработку вопроса перевода данной категории на НДД и выработку правильных параметров, чтобы разработка месторождений могла продолжиться", - заявил он.