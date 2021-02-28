Пандемия не сказалась на платежной дисциплине заказчиков

Пандемия замедлила оплаты поставщикам, но не вызвала коллапса платежной дисциплины. По мере снятия ограничений показатели быстро восстанавливались, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Ограничения привели к замедлению расчетов с поставщиками за товары и услуги. Их смягчение положительно сказалось на стабилизации расчетов. В результате уже осенью показатели платежной дисциплины вернулись к доковидным уровням 2019 года. Если не считать "нерабочий" апрель, то в последующие месяцы доля счетов, оплаченных с просрочкой свыше 60 дней, не выходила за пределы 16%. Для сравнения - для ряда стран, например, Индия (32,5%), Китай (14%), Румыния (12,9%), Португалия (11,6%) - подобная доля счетов была обычным явлением и в "благополучном" 2019 году.

"С начала пандемии мы анализируем динамику уровня расчетов с поставщиками у компаний, входящих в правительственный список наиболее пострадавших отраслей - по 24 видам деятельности из 48, входящих в список. В частности, это розничная торговля, автоперевозки, сфера персональных услуг, СМИ, туристические компании, спортивные клубы, - рассказал Алексей Морсин, руководитель направления "Мониторинг платежей" группы "Интерфакс". - По мере снятия ограничений мы фиксируем активное повышение уровня расчетов в "пострадавших отраслях". Некоторые из них, например, розничная торговля и сфера дополнительного образования, к концу года уже почти вернулись к показателям, характерным до начала пандемии. Хуже динамика в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса".

В декабре аналитики отметили заметный рост просрочки у всех из изучаемых отраслей. Но пока это можно отнести скорее к сезонному явлению. В начале и конце года компании чаще допускают просрочку своим поставщикам. "Накопленная статистика показывает, что для декабря не характерен высокий уровень расчетов. Например, и в декабре 2018 года доля счетов, оплаченных без просрочки, составила лишь 63%, оплаченных с просрочкой до 60 дней - 27,6%, свыше 60 дней - 9,4%. Исторически невысокий уровень расчетов бывает и в январе", - уточнил Алексей Морсин.

В РФ доля счетов с просрочкой свыше 60 дней не вышла за 16%. Для сравнения, в Индии - 32,5%

Малый бизнес традиционно наименее устойчив к внешним шокам и сильнее всего страдает во время экономических потрясений. 2020 год не стал исключением. Однако в сравнении с 2019 годом негативные изменения не столь ощутимы. В кризисном 2015 году доля компаний малого бизнеса, в среднем плативших с просрочкой свыше 90 дней, достигла 13,8%.

Компании, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться теми мерами, которые были продлены на 2021 год. Среди них мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров и т.д. Кроме того, продолжает действовать льготная программа кредитования МСП, в рамках которой с 2021 года была снижена предельная ставка до 7% и продлены либерализованные требования к заемщикам.