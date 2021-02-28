Пашинян повторно направил президенту Армении предложение об отставке главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту страны Армену Саркисяну предложение об отставке главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом премьер сообщил на своей страничке в Facebook.

"Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - написал Пашинян.

Ранее в субботу Саркисян вернул премьеру предложение об увольнении Гаспаряна и заявил, что подобный указ, по мнению юристов, противоречит конституции, сам он не поддерживает ни одну из сторон и, по его мнению, сложившуюся в стране ситуацию нельзя решить с помощью частых кадровых перестановок.

Теперь после повторного предложения премьера президент за три дня должен либо подписать соответствующий указ, либо оспорить его в Конституционном суде.