Пять человек погибли в результате аварии на заводе в Китае

Пять человек погибли в результате аварии на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, еще восемь пострадали. Со ссылкой на местные власти об этом сообщает агентство "Синьхуа".

ЧП произошло в провинции Цзилинь. Работники погибли после того, как надышались ядовитыми газами, которые распространились по зданию в результате аварии, пишет РИА Новости.

Что именно случилось на предприятии пока неизвестно. Сообщается, что все пострадавшие доставлены в местную больницу. Их состояние стабильно.