Новости

В столичных парках расскажут об истории русского дворянства 08:56
Россиянин Анкалаев победил украинца Крылова на турнире UFC Fight Night 186 08:28
Пожар в горах японской префектуры Тотиги взяли под контроль 07:51
Пять человек погибли в результате аварии на заводе в Китае 07:34
Перестрелку и нападение на полицейского в Дагестане показали на видео 07:01
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море 05:55
Эксперт напомнил, о чем нельзя сообщать сотрудникам банка 05:15
В лагере беженцев в Сирии вспыхнул пожар 03:42
Британские взрывотехники обезвредили авиабомбу времен Второй мировой 03:16
Первый российский спутник "Арктика-М" отправят на орбиту 02:55
Италия ужесточила ограничения по коронавирусу 01:36
"Ювентус" упустил победу в матче против "Вероны" 01:10
Уоррен Баффет предупредил, что ажиотаж вокруг акций со временем утихнет 00:25
В Дагестане полицейского ранили при проверке документов 00:08
Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Дагестане 27.02.2021
Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ 27.02.2021
"Роскосмос" опубликовал фото гигантских смерчей на Марсе 27.02.2021
В РПЦ призвали Варфоломея посмотреть на ущемления православных на Украине 27.02.2021
В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта "Машины времени" 27.02.2021
"Барселона" опередила "Реал" в чемпионате Испании 27.02.2021
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца в финале Кубка России 27.02.2021
Большунов в воскресенье выступит в командном спринте 27.02.2021
Главного тренера "Локомотива" удалили во время матча РПЛ с ЦСКА 27.02.2021
В "Векторе" рассказали о принципе действия вакцины "ЭпиВакКорона" 27.02.2021
Алена Косторная расплакалась после неудачного проката в Москве 27.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
28.02.2021 07:34
Рубрика: В мире

Пять человек погибли в результате аварии на заводе в Китае

Пять человек погибли в результате аварии на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, еще восемь пострадали. Со ссылкой на местные власти об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли при обрушении грунта

ЧП произошло в провинции Цзилинь. Работники погибли после того, как надышались ядовитыми газами, которые распространились по зданию в результате аварии, пишет РИА Новости.

Что именно случилось на предприятии пока неизвестно. Сообщается, что все пострадавшие доставлены в местную больницу. Их состояние стабильно.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе
Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море
"Вектор": Высокий уровень антител не гарантирует защиту от COVID-19
Первый российский спутник "Арктика-М" отправят на орбиту
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами