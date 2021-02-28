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28.02.2021 11:25
Рубрика: В мире

По Барселоне вновь прокатились беспорядки: задержаны 13 человек

Текст: Юрий Когалов
После нескольких дней затишья по Барселоне вновь прокатились беспорядки. По данным полиции, в субботу на улицы города вышли около 4 тысяч человек с требованием освободить рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление монархии в своих песнях и твитах. Как и прежде, акция протеста начиналась мирно, однако затем часть манифестантов принялась крушить витрины магазинов, банкоматы, атаковать полицию.
Фото: Кадр YouTube
Кто такой Пабло Асель, из-за которого бурлит вся Испания

По данным стражей порядка, агрессивно настроенных радикалов было всего 250-300 человек, но действуя группами по 15-20 человек, они устраивали хаос по всему курсу движения марша.

В итоге на одной из центральных улиц - Рамбле - были уничтожены все банкоматы, на площади Каталонии были разграблены магазины, владельцы которых не успели закрыть витрины деревянными щитами, разбиты окна и двери ряда отелей. А возле одного из полицейских участков вандалы забросали коктейлями Молотова полицейский фургон (внутри в тот момент находился агент, но ему удалось выбраться из машины невредимым).

По итогам субботней акции протеста задержано 13 человек. Как отмечают местные СМИ, беспорядки прекратились до начала комендантского часа, который в Каталонии установлен с 22.00. Однако к этому времени городу уже был нанесен существенный ущерб. По оценкам местных властей, для восстановления всего разрушенного за 9 дней протестов придется потратить свыше 1 миллиона евро (ранее речь шла о 700 тысячах).

Для сравнения: беспорядки, устроенные радикалами в 2019 году после вынесения судом вердикта по делу каталонских политиков (они были осуждены на длительные сроки за организацию референдума о независимости), обошлись Барселоне в 3,1 миллиона евро.

Мэр города Ада Колау осудила насилие и выразила свою поддержку полиции, предпринимателями и простым гражданам, имущество которых пострадало от рук радикалов. Исполняющий обязанности главы правительства Каталонии Пере Арагонес заявил, что "разграбление или разрушение магазинов, поджог уличной мебели или нападение на государственных служащих не являются реализацией права ни на свободу слова, ни на демонстрации".

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