Победитель "Кинотавра" впервые купился в прокате

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 25-28 февраля 2021 года возглавила анимационно-игровая комедия Тима Стори "Том и Джерри" - 263 млн руб. Далее следует сказка Олега Погодина с бюджетом 800 млн руб "Конёк-горбунок" - 226 млн руб (и 838 млн руб за 11 дней показов).

На третьем месте комедийная ретро-мелодрама Дмитрия Ефимовича с бюджетом 75 млн руб "Батя" - 140 млн руб и 269.5 млн руб. с учетом превью. Она стала третьим прибыльным отечественным релизом в этом году после "Последнего богатыря: корень зла" и "Родных".

Четвертая позиция у музыкально-дорожной драмы Ильи Аксенова с бюджетом 160 млн руб "Родные" - 44 млн руб. и 462.5 млн руб. за 18 дней показов. И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд мультфильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" - 42 млн руб. и 1 млрд 289 млн руб. на шестой неделе демонстрации в наших кинотеатрах.

Мистическая драма Дмитрия Давыдова "Пугало", победитель фестиваля "Кинотавр" прошлого года, впервые в истории нашей киноиндустрии окупила свое недорогое производство в 1.5 млн руб за первый уик-энд, заработав около 6.5 млн руб. всего лишь в 172 кинозалах. Он стала четвертым прибыльным российским релизом в 2021 году.