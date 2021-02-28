Почему в Италии платят гражданам, передвигающимся на велосипеде

Пандемия окончательно убедила итальянцев в том, что велосипед - это не только самое безопасное и полезное для здоровья средство передвижения, но и отличный способ подзаработать. На Апеннинах разработана программа, побуждающая граждан с еще большим удовольствием крутить педали.

Около двух лет назад город Бари - столица области Апулия - стал первым областным центром Италии, решившим премировать определенную категорию велосипедистов в рамках уникального экспериментального проекта. Инициатива, на которую министерством окружающей среды было выделено 545 тысяч евро, направлена на поощрение граждан, которые откажутся от авто и мопедов в пользу двухколесных железных коней. Премия составляла 20 евроцентов за каждый километр, проделанный в дороге на работу и обратно домой, и 4 евроцента за другие поездки по городу. При этом компенсация в виде перевода на банковский счет не могла превышать сумму 1 евро в день и 100 евро в течение четырех месяцев. Пройденные километры отслеживались при помощи глобальной системы определения координат GPS.

В 2021-м году, под воздействием COVID-19 и необходимостью разгрузить общественный транспорт, муниципалитет получил новые государственные фонды для реализации этой постоянной программы экологичной мобильности. Инициатива распространяется на все категории населения: от школьников и студентов до пенсионеров и офисных сотрудников. За два года существования проекта только в одном Бари велосипедистам была выплачена компенсация размером свыше 31 тысячи евро за почти 500 тысяч преодоленных километров. Лидером рейтинга стал владелец классического велосипеда, который заработал 642 евро за последние 24 месяца. Теперь его рекорд мечтают побить итальянцы, живущие не только в Апулии, но и в других регионах Италии.

Своим спортивным задором Бари удалось в хорошем смысле заразить и уже несколько населенных пунктов, к которым принадлежит соседняя Фоджа, а также Бергамо, Пескара и 11 городов близ Турина.