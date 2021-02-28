Почетного короля Испании Хуана Карлоса I не пускают на родину

Почетный король Испании Хуан Карлос I хочет хотя бы на несколько дней вернуться в страну, но не может. Как стало известно местным СМИ, и в правительственном дворце Монклоа, и в монаршей резиденции Сарсуэле считают подобное неуместным.

В Испании все еще ведется расследование в его отношении, и прямое обвинение в финансовых махинациях, на что может пойти прокуратура, негативно отразится на имидже как королевского дома, так и нынешнего правительства.

По данным портала okdiario.com, Хуан Карлос I намеревался приехать в Испанию всего на 3-4 дня, чтобы взять личные вещи для более длительного пребывания за границей (к настоящему времени он уже полгода провел в ОАЭ). Но власти пиренейского королевства выступили против этого. Еще в прошлом году вице-премьер Кармен Кальво заявила, что до тех пор, пока социалисты находятся у власти в Испании, Хуан Карлос I не сможет вернуться в страну. Или пока не будут урегулированы все претензии, связанные с неуплатой налогов. А этот процесс движется медленно.

Тем временем почетный король Испании продолжает жить в ОАЭ в качестве гостя Мухаммада бен Заида бен Султана Аль Нахайяна, наследного принца эмирата Абу-Даби. Поселился он на острове Нурай в Персидском заливе. Там он живет в роскошном особняке с бассейном и выходом к морю и практически не появляется на публике. Из-за этой таинственности даже появились слухи, что Хуан Карлос I серьезно болен.

Однако они были опровергнуты самим монархом. В телефонных беседах со своими друзьями, о которых стало известно СМИ, Хуан Карлос I неоднократно заявлял, что здоров "как медведь" и посвящает два часа в день реабилитационным упражнениям.