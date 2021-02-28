Новости

Умер мэр Загреба Милан Бандич 15:00
В Сочи прошла единственная в России зимняя парусная регата 14:40
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2" 14:34
Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе 14:32
Тренеру "Алании" грозит до двух лет дисквалификации за драку после матча 14:30
Почетного короля Испании Хуана Карлоса I не пускают на родину 13:42
Синоптики рассказали, какая погода будет 8 марта в Москве 13:39
Почему в Италии платят гражданам, передвигающимся на велосипеде 13:16
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве мужчины в Москве 13:13
Промес выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Рубином" 12:58
Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника 12:09
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир" 12:03
В ЯНАО из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив топлива 11:50
Стрелявший в полицейских житель Дагестана умер в больнице 11:48
На ВДНХ откроется аттракцион "Круговая панорама" 11:28
В сочинском "Сириусе" откроется спортивный парк на берегу моря 11:17
Санитарные ограничения на Ямале продлили еще на месяц 11:08
Омский театр посвятил мюзикл врачам, перенесшим COVID-19 10:37
Разработчики "Спутник V" подали заявку на регистрацию "Спутник Лайт" 10:35
Президент Чехии попросил Путина поставить в страну вакцину "Спутник V" 10:29
Последний день февраля в Москве будет пасмурным и сырым 10:20
Защитник "СКА-Хабаровск" получил перелом височной кости в матче с "Торпедо" 10:16
Депутат предложила запретить вылов дельфинов 09:57
Россия, Армения и Азербайджан проведут инвентаризацию международных договоров 09:57
Индия успешно отправила на орбиту 19 спутников 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
28.02.2021 13:42
Рубрика: В мире

Почетного короля Испании Хуана Карлоса I не пускают на родину

Текст: Юрий Когалов

Почетный король Испании Хуан Карлос I хочет хотя бы на несколько дней вернуться в страну, но не может. Как стало известно местным СМИ, и в правительственном дворце Монклоа, и в монаршей резиденции Сарсуэле считают подобное неуместным.

Фото: Josep LAGO / AFP
По Барселоне вновь прокатились беспорядки: задержаны 13 человек

В Испании все еще ведется расследование в его отношении, и прямое обвинение в финансовых махинациях, на что может пойти прокуратура, негативно отразится на имидже как королевского дома, так и нынешнего правительства.

По данным портала okdiario.com, Хуан Карлос I намеревался приехать в Испанию всего на 3-4 дня, чтобы взять личные вещи для более длительного пребывания за границей (к настоящему времени он уже полгода провел в ОАЭ). Но власти пиренейского королевства выступили против этого. Еще в прошлом году вице-премьер Кармен Кальво заявила, что до тех пор, пока социалисты находятся у власти в Испании, Хуан Карлос I не сможет вернуться в страну. Или пока не будут урегулированы все претензии, связанные с неуплатой налогов. А этот процесс движется медленно.

Тем временем почетный король Испании продолжает жить в ОАЭ в качестве гостя Мухаммада бен Заида бен Султана Аль Нахайяна, наследного принца эмирата Абу-Даби. Поселился он на острове Нурай в Персидском заливе. Там он живет в роскошном особняке с бассейном и выходом к морю и практически не появляется на публике. Из-за этой таинственности даже появились слухи, что Хуан Карлос I серьезно болен.

Однако они были опровергнуты самим монархом. В телефонных беседах со своими друзьями, о которых стало известно СМИ, Хуан Карлос I неоднократно заявлял, что здоров "как медведь" и посвящает два часа в день реабилитационным упражнениям.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2"
Президент Чехии попросил Путина поставить в страну вакцину "Спутник V"
Разработчики "Спутник V" подали заявку на регистрацию "Спутник Лайт"
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами