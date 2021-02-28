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28.02.2021 19:08
Рубрика: Общество

Поступай как знаешь

Правила итоговой аттестации школьников в 2021 году стали проще
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил формат проведения итоговой аттестации школьников в 2021 году. Из-за коронавируса она пройдет по упрощенным правилам. Так, девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору. Аттестаты они смогут получить, пройдя ОГЭ только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого госэкзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому языку и математике. На этом основании они тоже получат аттестат. А вот те, кто хочет учиться в вузах, могут сдавать ЕГЭ по всем предметам, которые им нужны для поступления. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Рособрнадзор: Участники ЕГЭ смогут изменить перечень предметов

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали сразу несколько проектов приказов, которые учитывают новые особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

Главная новость в том, что ребятам сейчас дается больше времени, чтобы скорректировать свой выбор - сдавать им ЕГЭ или все-таки ГВЭ.

- Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК), - сообщает Рособрнадзор. - Заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода. Участники, зарегистрировавшиеся на ЕГЭ-2021, вправе изменить или дополнить перечень выбранных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ. Заявление об этом необходимо подать в ГЭК не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

При этом для претендующих получить аттестат с отличием и золотую медаль в 2021 году тоже будут особые условия. Общее для всех: медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускнику, имеющему итоговые отметки "отлично" по всем предметам, которые он изучал в 10-11-х классах.

Фото: iStock
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах

Если выпускник не хочет поступать в вуз и сдает ГВЭ, то для медали достаточно будет отметки "пять баллов" по русскому языку и математике. А вот если выпускник сдает ЕГЭ и поступает в вуз, то для получения медали ему нужно не менее 70 баллов по русскому языку и удовлетворительные результаты ЕГЭ по всем предметам по выбору, которые он сдает. Такие же условия стоят и для получения аттестата с отличием.

Первое испытание для одиннадцатиклассников, которое намечено уже на 15 апреля, - это итоговое сочинение. "Зачет" по нему - допуск к единому госэкзамену. Открытые направления тем известны: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения", "Время перемен", "Разговор с собой". Объем - не менее 250 слов.

Ребятам сейчас дается больше времени для того, чтобы скорректировать свой выбор - сдавать им ЕГЭ или все-таки Государственный выпускной экзамен

Затем пройдет Государственный выпускной экзамен. Он намечен на 25 мая - по русскому языку и 28 мая - по математике. По сути, это контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ. Задания - базового уровня сложности.

Основной период ЕГЭ планируется начать 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый единый - по русскому языку, согласно проекту расписания, пройдет в два дня: 3 и 4 июня.

Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля - резервные дни.

Общество Образование ЕГЭ в России

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