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28.02.2021 20:26
Рубрика: Экономика

Время на вес золота

Правительство отложило маркировку ювелирных изделий
Текст: Ирина Алпатова, Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
Правительство пошло навстречу малому и среднему бизнесу и отложило маркировку ювелирных изделий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обязательная регистрация всех операций с ними в новой системе учета драгметаллов и камней (ГИИС ДМДК) перенесена на 1 марта 2022 года, обязательная физическая маркировка QR-кодами, которые наносятся лазером на металлическую часть украшения рядом с клеймом, - на 1 марта 2023 года. После этого еще в течение года будет возможна продажа остатков изделий из золота, платины и палладия без такого QR-кода, а с 1 марта 2024 года система заработает в полном объеме. Драгоценные камни физической маркировке не подлежат. Постановление правительства об этом есть в распоряжении "РГ".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин обсудил ситуацию в ювелирной отрасли с главой компании "АЛРОСА"

Ранее планировалось, что ГИИС ДМДК станет обязательной с 30 июня 2021 года. В добровольном режиме она работает с 1 января. Минфин предложил перенести сроки, чтобы отрасль успела подготовиться и перестроить свои производственные процессы.

Внедрение системы не переносится на 2024 год, оно начнется уже в этом году, но теперь процесс разбит на этапы с промежуточным тестированием каждого из них, обращает внимание зампред правления Ассоциации ювелиров ЕАЭС Вадим Серов. Он считает этот подход максимально эффективным, а новые сроки - разумными и выполнимыми.

Маркировка - это только элемент системы, самое важное - прослеживаемость движения сырья, продукции, говорит Серов. Система должна застраховать покупателей от покупки подделок, в том числе синтетических аналогов, и завышенных цен, а также очистить рынок от контрабанды. Сейчас происхождение более половины изделий из драгметаллов и камней носит нелегальный характер. Кроме того, объем драгоценных камней в ювелирных изделиях почти в 50 раз превышает объем официально ограненных в стране или ввезенных в Россию камней. В первую очередь это вызвано пошлиной на мелкие бриллианты в размере 10%, огранка которых не выгодна в России (и минфин поэтому планирует добиться отмены этой пошлины, как это сделано для мелких драгоценных камней).

"В отличие от маркировки на ярлыке, физическую маркировку, нанесенную Федеральной пробирной палатой, невозможно подделать, - говорил замминистра финансов Алексей Моисеев "Интерфаксу". - ГИИС ДМДК сделает бизнес открытым и позволит защитить потребителей от некачественных аналогов ювелирных изделий. В этом прежде всего заинтересованы добросовестные производители".

Маркировка позволит узнавать, из какого материала сделано украшение, какие в нем ювелирные вставки

В производстве ювелирных изделий заняты 5 тыс. организаций (около 50 тыс. работников), в торговле - более 15 тыс. компаний (110 тыс. работников), при этом 95% организаций - микро-, малый и средний бизнес. Часть компаний готова к старту маркировки уже в этом году. "Мы приняли решение максимально оперативно включиться в процесс, но у разных предприятий разный уровень оснащенности. В любом рабочем процессе возникают сложности, и важно, что регуляторы слышат голос отрасли и принимают его к сведению", - говорит директор по маркетингу компании Sokolov Алексей Карев. Внедрение маркировки отрасль однозначно поддерживает, говорит Карев, она позволит по номеру изделия узнавать, из какого материала и кем оно сделано, какие в нем ювелирные вставки. Основным бенефициаром системы станет именно конечный покупатель, подчеркивает он.

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