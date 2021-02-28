Президент Чехии попросил Путина поставить в страну вакцину "Спутник V"

Президент Чехии Милош Земан по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем попросил у российского лидера Владимира Путина поставить вакцину от коронавируса "Спутник V" в страну. Об этом сообщил сам глава чешского государства.

"Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации (чешского - прим. "РГ") Государственного института по контролю лекарств", - заявил Земан пражскому телеканалу CNN Prima News.

Напомним, ранее Земан высказался за "венгерский путь" вакцинации, имея в виду, что Венгрия, как и Сербия, начали закупать "Спутник V", не дожидаясь, пока его сертифицирует Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), и ограничились получением национальной сертификации.