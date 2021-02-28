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Рубрика: Власть

Вознаградят за вердикт

Присяжным начнут вовремя платить за участие в процессах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
Правительство России пропишет гарантии своевременного получения присяжными вознаграждения за участие в процессе. Соответствующий законопроект вынесло на общественное обсуждение министерство юстиции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предлагается внести поправки в Закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации". Правительство страны получит полномочия установить порядок выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения. Это значит в том числе, что появятся твердые сроки, когда человек из народа должен получить свои деньги.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Присяжные стали чаще оправдывать подсудимых

На суды присяжных общество возлагает особые надежды. Как отметил знаменитый адвокат Генрих Падва, суд присяжных в целом положительно влияет на развитие судебной системы. "В суде присяжных прокурору мало, что у него есть погоны, они тут теряют свое значение. Он должен уметь доказывать, а доказать присяжному не так-то просто", - сказал мэтр.

Традиционно в судах присяжных высок процент оправдательных приговоров. В прошлом году более четверти подсудимых услышали от присяжных: "Не виновен".

Любой человек, вошедший в коллегию присяжных, может быть уверен: он не только лично поучаствует в торжестве справедливости, но и получит вознаграждение по твердым государственным расценкам. Выполнение гражданского долга в данном случае не является бесплатным.

По закону вознаграждение присяжных составляет половину оклада судьи данного суда, пропорционально числу дней. То есть если дело слушалось в районном суде, гонорар присяжного привязан к окладу районного судьи, если в областном суде - то областного судьи. Но деньги любят не только счет, но и скорость. Хорошо, когда они приходят быстро.

Между тем со скоростью, как оказалось, есть проблемы. В прошлом году Счетная палата России провела проверку в четырех регионах. Изучала, как местные управления Судебного департамента использовали средства, предусмотренные на внедрение института присяжных заседателей и ведение аудиопротоколирования судебных заседаний.

Выяснилось, что судьям из народа приходилось порой ждать от одного до пяти месяцев, чтобы получить вознаграждение. Например, именно столько времени шли деньги до 199 присяжных в Бурятии, привлекавшихся в 2018-2019 годах к судебным заседаниям. Общая сумма вознаграждений составила 636,6 тысячи рублей. 199 человек - это 94,3 процента от всех граждан, привлекавшихся за два года в Бурятии к процессам в качестве присяжных.

Фото: РИА Новости
Счетная палата предложила ввести сроки выплаты вознаграждения присяжным

Поэтому Счетная палата России направила в правительство страны обращение, в котором говорится о необходимости регламентировать сроки выплаты компенсационных вознаграждений присяжным за участие в судебных заседаниях. Сейчас сроки не установлены, что создает риски нарушения прав присяжных заседателей на своевременное материальное обеспечение, подчеркнули в Счетной палате.

Подготовленный минюстом законопроект исправляет ситуацию. "Принятие предлагаемого изменения позволит повысить гарантии материального обеспечения присяжных заседателей при осуществлении правосудия по уголовным делам и упорядочить процедуру выплаты им компенсационного вознаграждения", - подчеркнули в министерстве.

В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев обратил внимание на востребованность судов присяжных и высокое к ним доверие.

Власть Работа власти Судебная система Правительство Правительство Минюст Законопроекты и комментарии

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