РАН предлагает в Национальный корпус русского языка добавить молодежный раздел

В Молодежный корпус русского языка стоит добавить в Национальный корпус русского языка. С такой инициативой выступил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Об этом он заявил на церемонии закрытия всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами", а также в интервью агентству ТАСС.

- Это была бы уже настоящая научная работа, - сказал глава РАН Александр Сергеев. - Под такую работу мы нашли бы грантовую поддержку, чтобы ребята почувствовали себя работающими в современной науке.

Сегодня, подчеркнул Сергеев, Национальный корпус русского языка представляет собой обширное собрание русских текстов XVIII-XXI веков. Он особо акцентировал внимание на том, что РАН предлагает всем победителям конкурса получить помощь ученых-наставников из числа членов и профессоров РАН. Также, по его словам, после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, участники чемпионата сочинений "Своими словами" смогут встретиться в зале президиума РАН и обсудить, как улучшить проведение чемпионата.

Справка "РГ"

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" проводится НИУ "Высшая школа экономики" совместно с РАН и Минобрнауки России. Его уникальность в том, что участники могут набрать дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры проекта. Чемпионат, который проводился впервые, привлек 10 500 участников из 84 регионов России и 15 стран. Вузы-партнеры проекта начислят победителям и призерам регионального и финального этапа дополнительные к ЕГЭ баллы. НИУ ВШЭ предложит 10 победителям поступить на бесплатные места.