Городские службы столицы продолжают убирать снег с улиц

В столице продолжается работа по сбору и вывозу снега с улиц, очистке водоприемных решеток и сбросу снега с кровель. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

"Городские службы продолжают уборку снега с улиц и дворовых территорий, парковочных мест и межквартальных проездов. Снег вывозится для утилизации на снегосплавные пункты", - сообщает пресс-служба комплекса. Под особым контролем - состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой, чтобы снизить скольжение. Специалисты ГУП "Мосводосток" очищают водоприемные решетки и дежурят в низинных местах для оперативного пропуска талых вод. В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены.

Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья попросило водителей быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий. В Минтрансе призвали водителей быть аккуратнее за рулем - не превышать скорость и заранее останавливаться у пешеходных переходов.

Напомним, что сообщить о подтопленных территориях можно по телефону ГУП "Мосводосток" +7(495) 657-87-03, а также на портал "Наш город" - gorod.mos.ru.