На главную выставку страны 2 марта возвращаются бесплатные мастер-классы, творческие встречи и спектакли проекта "Знание. ВДНХ". Мероприятия будут проходить в привычном для большинства офлайн-режиме, но по антиковидным правилам: площадки разрешено заполнять лишь наполовину, а вход только в масках и перчатках.

В более чем 80-летней истории ВДНХ ее теперешний генеральный директор Сергей Шогуров - шестнадцатый по счету. Прежде чем стать управленцем, он прошел суровую школу службы в Вооруженных Силах. Видимо, отсюда у директора военная выправка, склонность к ясным формулировкам и желание четко определять задачи, которые следует выполнять.

Сергей Шогуров. Фото: vdnh.ru

Шогуров возглавил обширное хозяйство на северо-востоке столицы в 2018 году. Сейчас он говорит, что не до конца представлял себе тот клубок проблем, который ныне приходится распутывать и решать. В лихие 90-е выставка, как, впрочем, и вся наша страна, подверглась тотальному разграблению, варварской приватизации и в итоге превратилась в гигантский полукриминальный рынок. Спохватившись в нулевые годы, стали думать, как вернуть этому уникальному объекту если не былое величие, то хотя бы приличный вид. Идей было много, однако, дальше разговоров процесс не шел. Да и руководителей меняли едва ли не каждый год - уже одно это делало невозможным любое созидание.

Весной 2013-го Всесоюзный выставочный центр - так тогда называлась выставка - перешел под юрисдикцию правительства Москвы. По итогам голосования жителей столицы выставке вернули ее историческое название - ВДНХ - и приступили к обсуждению конкретных программ развития территории, площадь которой составляет несколько сот гектаров. Тогда же начались масштабные работы по реставрации и благоустройству: первый этап этих работ закончился в 2016-м, второй - в 2018-м. И осенью того же года, когда директором стал бывший суворовец и бывший офицер-тыловик Сергей Шогуров, начался очередной этап возрождения ВДНХ.

Начало строительства ВДНХ. Фото: vdnh.ru

Договариваясь об интервью, мы условились так: вначале я внимательно изучу всю историю этого комплекса, который по многим параметрам не имеет аналогов в мире, похожу по его аллеям и павильонам, вникну в трудности, а уже потом станем беседовать под диктофон. Но, если честно, то выполнить задуманное удалось лишь отчасти. Чтобы просто обойти всю эту необъятную территорию, потребуется не одна неделя. А уж чтобы понять масштаб проблем…

Никита Хрущев во время посещения Выставки достижений народного хозяйства СССР. Фото: vdnh.ru

Поэтому, когда мы уселись друг против друга для разговора, то первое что я сделал, это изумленно развел руками:

Ну и ношу вы взвалили на свои плечи, Сергей Юрьевич. С одной стороны, такие масштабы и перспективы! А с другой - такая мешанина из собственников, столько конфликтов интересов, столько заложенных "мин замедленного действия". Как это все разрулить - лично я ума не приложу.

Об организации Всесоюзной селскохозяйственной выставки в Москве. Фото: vdnh.ru

Сергей Шогуров: Чтобы понять всю картину, надо вернуться на три десятилетия назад. При советской власти ВДНХ была, можно сказать, визитной карточкой страны, ее витриной. Павильоны представляли все союзные республики, все основные отрасли экономики, культуры, социальной сферы. Статус выставки был приравнен к союзному министерству, например, такая деталь: директору полагался номенклатурный автомобиль "Чайка". Но в начале 90-х все пошло под откос. Начиная с 1990-х годов в павильонах перестали работать практически все экспозиции, а их площади переоборудовали под торговые или складские помещения. Более сорока павильонов и строений были приватизированы.

На выставке - экскурсия. Фото: vdnh.ru

На территории регулярно что-то горело, например, не спасли павильон "Профтехобразование", огонь полностью уничтожил павильоны "Охота и звероводство" и "Ветеринария". Самолет-музей "Ту-154" распилили на металлолом. Под шумок особенно предприимчивые коммерсанты приспосабливали под себя объекты для торговли и даже для проживания.

Самолет ТУ-104А на ВДНХ. Фото: vdnh.ru

И лишь с переходом ВДНХ под юрисдикцию Москвы появились реальные возможности привести территорию в надлежащий вид. Начали с того, что вывезли тысячи тонн всякого мусора, убрали незаконные торговые палатки, затем наступило время, когда разнородные активы и активности следовало объединить одной общей идеологией.

Как мы и договаривались, я добросовестно пытался изучить ситуацию и теперь представляю, возможно, не все, но многие трудности, с которыми вы сталкиваетесь или будете сталкиваться. К примеру, эта невероятная, я бы даже сказал, чудовищная запутанность в вопросах собственности, владения и управления. Тут вам надо быть и дипломатом, и бойцом, и, может быть, даже очень жестким человеком. А нет ли возможности решить эту проблему одним махом? Скажем, учитывая важность и неповторимость территории, проявить политическую волю?

Сергей Шогуров: Такого решения сегодня быть не может. Да, по земельному праву мы владеем некой монополией, потому что все триста двадцать с лишним гектаров принадлежат городу. И в то же время есть немало объектов, которые находятся в частной собственности. Есть такие объекты, конечных собственников которых определить затруднительно. Есть целый ряд объектов, по которым мы оспариваем частное право собственности. Таким образом, постепенно выстраиваем единую систему управления территорией - под наши общие стратегические задачи.

Иными словами, формируете правила игры, которые все участники принимают?

Сергей Шогуров: Которые они должны принять. Если мы всю территорию приводим в новое качественное состояние, то и все сервисы, все сопутствующие услуги должны этому соответствовать, а не диссонировать. Сегодня у нас есть то, что выпадает из этой легенды. Например, есть павильон, где до сих пор происходит неупорядоченная торговля семенами. Сам павильон обит гофрированным железом, а находится он в будущей зоне детского Парка развлечений и, понятно, что никак не вписывается в концепцию. Но при этом у его собственника законно оформленные права, выгнать мы его не можем.

ВДНХ в 1996 году. Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

И что тогда?

Сергей Шогуров: Тогда остается одно: полагаться на то, что этот собственник возьмется за ум, встроится в нашу стратегию, примет правила игры. Ведь в конечном итоге это принесет выгоду и ему самому. Очевидно, что чем больше денег город вкладывает в эту территорию, в ее комплексное развитие, чем эффективнее система управления, которую мы выстраиваем, тем больше здесь будет гостей, а, значит, вырастет и капитализация этого объекта.

Павильон "Космос" на ВДНХ. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Давайте нарисуем портрет того выставочного комплекса, который, по-вашему, может быть идеальным. То есть или заглянем в реальное будущее, или пофантазируем.

Сергей Шогуров: Давайте. Это, территория, где все люди счастливы, где каждый находит для себя что-то ему интересное, полезное или развлекательное. Территория, куда захочется возвращаться снова и снова - с родными, друзьями, сослуживцами, с детьми и внуками.

То, что мы сейчас выстраиваем, это многогранность - событий, форматов, видов деятельности. У нас представлены и высокие технологии, и современные музейные экспозиции по разным темам и отраслям, и возможности для отдыха, развлечений, спорта. Планируется построить выставочный павильон в рамках нового проекта ЭКСПО экспозиционной площадью тридцать тысяч квадратных метров. Еще раз повторю, ВДНХ должна стать счастливой территорией, куда человеку хочется приходить снова и снова.

В своем рабочем кабинете я иногда подхожу к окну, смотрю на то, что происходит снаружи. А выставка сейчас очень сильно подвержена влиянию сезонных факторов, в будние дни и в плохую погоду людей бывает мало. И вот как-то раз выдался именно такой день: смотрю из окна, а там пустота, ни машин, ни людей. И тогда подумал: через два года такой картины в принципе быть не должно, в любой сезон, в любую погоду здесь будет постоянное движение. Туристические группы из разных стран, школьники, семейные, выставочники, физкультурники, влюбленные парочки, бизнесмены…

Как такое создать? Здесь не будет одного монорешения, к любому объекту мы относимся максимально творчески.

А основные "тяговые" истории - это музеи, образование, развлечение, будущий выставочный комплекс.

Для любого москвича, жителя Подмосковья и туриста ответ на вопрос, куда бы нам поехать сегодня, чтобы отдохнуть и развлечься, станет однозначно один: на ВДНХ!

Замечательно! Но я опять о своем. В мире есть много сказочно привлекательных территорий. Это и "Диснейленды", и этнографические деревни, и большие музейные комплексы, устроенные с учетом вызовов XXI века. Но ВДНХ не вписывается ни в один из этих форматов. Вы как-то вне привычных полей, слишком много всего здесь намешано…

Сергей Шогуров: Прекрасно сознаем такой фактор и все опасности с ним связанные. И как раз именно это и "лечим" сегодня, если прибегнуть к медицинской терминологии. Не может быть монофункции у этой территории. И нам, и нашим последователям придется постоянно меняться в соответствии с новыми вызовами, новыми трендами нашей быстротекущей жизни. Если выставка заморозится в каком-то одном качественном состоянии, то она рано или поздно потеряет своего клиента.

Кто сегодня выигрывает на рынке? Тот, кто быстрее меняется. Кто быстрее подстраивается под современные технологии. Кто угадывает меняющийся спрос и раньше других предлагает свой продукт.

Если иметь в виду 2021 год, то мы вышли на финишную прямую.

На финишную прямую в смысле создания концепции?

Сергей Шогуров: Нет, в смысле завершения всех основных работ. Следующий этап будет состоять в том, чтобы донести до всех мотивацию: зачем надо приходить на ВДНХ.

Мы обязаны научиться правильно продумывать такие комбинации посещений, которые будут давать еще более массовый поток. Учитывать интересы и запросы как соотечественников, так и гостей из дальнего и ближнего зарубежья. Кому-то захочется увидеть сталинский ампир, кому-то памятник Ленину, кто-то придет познакомиться с шедеврами Третьяковской галереи, которые у нас тоже будут представлены, кого-то привлекут развлечения - их тут будет самый широкий выбор, а кто-то просто захочет пообедать или поужинать в прекрасном парке.

Девочка у автомата "Космическое питание" в павильоне "Космос" на ВДНХ. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Теперь стоит задача все это правильно "упаковать" в продукты, грамотно построить маршруты, прописать сценарии посещения, чтобы любой посетитель мог легко сориентироваться. Все-таки триста тринадцать объектов!

Вы не пробовали посчитать длину, скажем, одного обзорного маршрута по ВДНХ?

Сергей Шогуров: Без захода в Ботанический сад это примерно пять с половиной километров. С Ботаническим садом - а там своя сеть маршрутов - будет около пятнадцати километров.

В этом году мы полностью меняем систему навигации. Она будет максимально понятной каждому посетителю. Нажатием кнопки вы сможете во всем многообразии наших объектов проложить тот маршрут, который вам нужен. Эта система состоит из более чем семисот различных навигационных элементов, в том числе, электронных конструкций. Аудиогид у нас тоже есть - на русском, английском и китайском языках.

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Я так понял, что вход на выставку у вас бесплатный для всех, но за посещение каждого павильона его владельцы берут установленную ими самими плату. И видение, наверное, у каждого из них свое - как продвигать себя, как быть рентабельными, а еще лучше - прибыльными…

Сергей Шогуров: Да, именно так. Есть национальные павильоны, за которые полностью отвечают бывшие советские республики, а ныне независимые государства - Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Узбекистан. Есть павильоны, которые можно назвать отраслевыми. Есть Ботанический сад, который является Федеральным государственным бюджетным учреждением, но поскольку вплотную примыкает к нам, то, естественно, становится продолжением посещения ВДНХ.

Вот мы только что сидели и обсуждали, как сдружить и сделать гармоничным соседство Кремлевской школы верховой езды с их намерением сделать постоянные конные спектакли, Гаража особого назначения с их коллекцией уникальной техники, "Парка ремесел", будущего фуд-корта, павильона "Главпиво" с будущими фестивалями наподобие знаменитого "Октоберфеста", Фонда "Артек", пекарни с хлебобулочными изделиями и мастер-классами, "Молочного музея". Все эти объекты расположены в одном углу выставки, где прежде была зона "Животноводство".

Это хорошо, что у вас будут представлены соседние государства, наши вчерашние соотечественники. А российские регионы - их не забыли? Ведь им есть что показать. Да и гости из дальнего зарубежья охотно поведутся на такие экспозиции. Как вам, к примеру, такая идея: отдать под регионы главный павильон, который при входе на ВДНХ? Пусть там Алтай, Кубань, Татарстан, Якутия и прочие по очереди представляют себя и свои достижения…

Сергей Шогуров: На сегодняшний день для экспозиции достижений регионов предусмотрено большое помещение под скульптурой "Рабочий и колхозница". Что же касается центрального павильона, то мы думаем, как его использовать с максимальной пользой. В планах разместить там филиал Третьяковской галереи. С точки зрения иностранного турпотока это очень известный и привлекательный бренд.

Скульптура "Рабочий и колхозница". Фото: Марина Лысцева/ТАСС

А разве российская экзотика - это не бренд? Якутские алмазные копи? Изделия дагестанских чеканщиков? Казанский Кремль? Озеро Байкал? Красная Поляна и олимпийские объекты Сочи? Этот ряд я могу продолжать бесконечно. Конечно, тут многое зависит от того, как подать - современные технологии позволяют все упаковать очень привлекательно.

Сергей Шогуров: Согласен, потенциал нашей родины можно и нужно показывать через разные направления. И историю, и экзотику, и современную мощь. Собственно говоря, этот потенциал в том или ином виде представлен почти в каждом из павильонов. Здесь, однако, есть одна проблема и касается она желания самих регионов участвовать в наших экспозициях. Не все, к кому мы обращались, такое желание продемонстрировали.

Вопрос, который невозможно не задать. Что вы собираетесь делать с тем дворцом - по-другому это сооружение не назовешь, - который неведомым образом когда-то возник на берегу пруда и уже много лет пустует, поскольку его хозяин живет за океаном?

Сергей Шогуров: Вас-то он почему беспокоит?

У фонтана "Дружба народов". Фото: vdnh.ru

Меня он совершенно не беспокоит. Но наши читатели, которые станут вашими посетителями, наверняка этим заинтересуются.

Сергей Шогуров: Тут может быть только один вариант ответа. Время покажет целесообразность его выкупа и дальнейшего использования. Все зависит от финансовой модели и потребности территории ВДНХ в этом объекте. Хозяин проектировал и строил его как гостевой дом. Нам он в таком формате нам не нужен. Сделать из него отель - тоже проблематично, такой отель не будет рентабельным.

Горожане купаются в фонтане "Дружба народов". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В советские времена ВДНХ была еще и мощным стимулом для поддержки новаторов, передовиков. Медали, грамоты и другие награды выставки очень ценились. Эта традиция выживет или сегодня она уже неактуальна?

Медали ВСХВ 1939 и 1940 годов. Фото: vdnh.ru

Сергей Шогуров: Боюсь, эта практика ушла в прошлое. Но мы создали на сайте ВДНХ онлайн-ресурс с огромной базой оцифрованных архивных документов. В них содержится информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки. У портала информативный интерфейс, удобный поиск и навигация. Искать информацию можно по фамилии, имени и отчеству, а также по дате награждения, по региону, по виду наград, по названию организации или колхоза. Сейчас на сайте опубликована часть материалов за период с 1939 по 1991 год - почти 11,5 тысячи наградных постановлений, в которых упоминаются около 63 тысяч организаций и более одного миллиона человек! Таким образом, примерно в каждой сотой семье с советским прошлым найдутся получатели дипломов и медалей выставки. Сейчас работы по оцифровке архивных документов продолжаются.

Иннокентий Смоктуновский был награжден серебряной медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР. Фото: vdnh.ru

К вашим владениям примыкает также и Останкинский парк с Шереметевским дворцом. Как я понял, дворец уже давно закрыт для посещения, хотя он, безусловно, является выдающимся памятником русского зодчества. Нет желания и его включить в орбиту вашего комплекса?

Сергей Шогуров: Шереметевский дворец - часть музея-усадьбы Останкино, объект культурного наследия, который сейчас в ведении Департамента культуры столицы. Действительно, он уже довольно долго ждет реставрации. Это очень красивый архитектурный ансамбль, полностью выполненный из дерева, с интереснейшей историей. Конечно, когда его отреставрируют, то дворец станет одной из точек притяжения для туристов со всего света. И, не скрою, мы думаем над тем, чтобы включить его в один из маршрутов.

Следуя на встречу с вами, я пожалел о том, что не взял с собой коньки - тут такой каток на центральной аллее! Это правда, что он один из самых больших в Европе?

Сергей Шогуров: Скорее, один из самых больших в мире. Я же говорил о том, что наша цель - организовать здесь постоянное движение, добиться, чтобы территория выставки была привлекательной для людей разных возрастов и интересов, причем 24/7 и круглый год.

Жених и невеста на катке ВДНХ в Москве. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

А что можно делать на ВДНХ ночью?

Сергей Шогуров: Проводить мероприятия молодежной повестки. Музыкальные и гастрономические праздники. Фестиваль света. Организовать автомобильный кинотеатр под открытым небом. Экспериментировать можно бесконечно.

Праздничный салют, посвященный 75-летию Выставки достижений народного хозяйства. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ну, что же, Сергей Юрьевич, по-моему, мы хорошо поговорили. Честно говоря, я вам завидую. С одной стороны, дело, за которое вы отвечаете, кажется совершенно неподъемным, но с другой - ведь это так увлекательно! ВДНХ может стать одной из точек роста в нашем государстве.

Сергей Шогуров: Только если нам удастся осуществить все задуманное. Москва сегодня, по многим показателям, вступила в конкуренцию с крупнейшими мегаполисами мира. В частности, за туристический поток, за посещаемость. И ВДНХ в ее новом облике обязательно поможет ей вырваться в этом соревновании на самые передовые позиции.

Кстати

Общая площадь ВДНХ - более 325 га.

На территории Выставки находится 49 объектов культурного наследия: исторические павильоны и фонтаны.

Во время теплого сезона ежедневно Выставку посещают более ста тысяч человек.

1 августа 2019 года Выставка отпраздновала 80-летний юбилей. Это стало событием общенационального масштаба. За четыре дня зрители увидели 15 концертов, 8 балетных постановок, 25 видеопроекционных шоу, грандиозное шоу дронов и другие события. Сама ВДНХ впервые стала официальным местом празднования Дня города. 7 и 8 сентября территорию посетили более 1 млн человек.

В правом крыле арки Главного входа работает Музей ВДНХ - отправная точка получения информации о 80-летней истории ВДНХ, включая новейшую историю Выставки.

ЭКСПО - выставочный павильон ВДНХ (он знаком многим москвичам по ежегодной книжной ярмарке, которую проводили осенью), временно переоборудован под резервный госпиталь для больных коронавирусом на 1800 коек.