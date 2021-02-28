Москвичей предупредили о приближении арктических холодов

Во второй половине новой рабочей недели к Москве приблизится холодный циклон и ожидается вторжение арктических воздушных масс.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, быстрого потепления ждать не стоит. "До 4 марта нас будет окружать затяжная, слабая оттепель. Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега", - пояснил Тишковец в интервью "Вечерней Москве".

За время оттепели сугробы в столичном регионе наполовину растают, но к концу недели вновь возможны снегопады.

Март в Москве начнется с небольшого плюса. Ночью в Москве и области будет минус 3-5, без осадков; днем плюс 1 - плюс 3 градуса и небольшой снег. Во вторник, 2 марта, на протяжении суток температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов. 3 марта ночью около 0, днем плюс 1 - плюс 3 градуса. 4 марта ночью также около 0, днем плюс 2 - плюс 4 градуса.

По прогнозу Тишковца, 5 марта случится обвал холода - днем .уже до минус 4 градусов. 7 и 8 марта - пик холода: минус 10-15, ночью до минус 17-19. Но с 9 марта снова начнет стремительно теплеть.