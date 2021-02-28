Мужчину зарезали у дома на востоке Москвы

Мужчину зарезали во время конфликта у жилого дома на улице Утренней в Москве, подозреваемый задержан. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Все случилось вечером 27 февраля. "Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил потерпевшему колото-резаные ранения в область груди. От полученных повреждений мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся", - цитирует Иванову РИА Новости.

Вскоре подозреваемый был задержан. По словам Ивановой, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".