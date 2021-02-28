Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве мужчины в Москве

Прокуратура Москвы взяла под свой контроль ход расследования убийства мужчины на востоке города. По подозрению в убийстве задержан неоднократно судимый. Об этом сообщает портал столичной прокуратуры.

Вечером 27 февраля на Утренней улице между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них был ранен ножом. От полученных ранений мужчина 1973 года рождения погиб на месте, подозреваемый 1981 года рождения скрылся, но позже был задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения.

Как сообщила в воскресенье руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова, поскольку подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, последний раз за незаконный оборот наркотиков, освободился из мест лишения свободы в 2017 году, в октябре 2020 года привлекался к административной ответственности за потребление алкогольной продукции в запрещенных местах, прокуроры оценят полноту и своевременность действий органов полиции по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе рецидивной преступности. Всего, по данным прокуратуры, мужчина привлекался к уголовной ответственности четыре раза.

По словам Нефедовой, прокуратура проверит информацию СМИ о том, что подозреваемый ранее высказывал угрозы в адрес своей жертвы.