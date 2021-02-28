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28.02.2021 13:39
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, какая погода будет 8 марта в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Рыбин Фото: Александр Рыбин
Фото: Александр Рыбин

В ближайшие дни в регионе продолжится оттепель, но к первым выходным марта снова в регион придет минусовая погода. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: phys.org
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По данным специалиста, март у метеорологов считается зимним месяцем, часто при дневном плюсе ночью возвращаются морозы до -10...-15 градусов. Март 2021 года в столице не станет исключением.

"Мы ожидаем, что вторая пятидневка марта будет морозной, температура воздуха и днем и ночью опустится ниже нуля, временами будет идти снег, - рассказала Позднякова. - Морозная погода со снежком ожидается и в праздник 8 марта".

Она отметила, что в целом март будет слякотным месяцем, часто вместе со снегом будет идти дождь, временами град.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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