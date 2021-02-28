В Москве открылась выставка иллюстраций к роману "Братья Карамазовы"

В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка выдающегося мастера офорта, художника Бориса Непомнящего с его иллюстрациями к роману "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, посвященная 200-летию со дня рождения писателя. Это совместный проект столичного музея и Новгородского музея заповедника.

Юбилейный год требует более пристального внимания к Федору Михайловичу и его творчеству, но причем тут Пушкин, спросите вы?

"Имя Федора Михайловича не случайно звучит в нашем музее. Его слова на открытии памятника Пушкину в 1880 прозвучали так ярко, затмив все произнесенное другими ораторами, что их отсвет до сих пор сохраняется в нашем музее", - объясняет директор музея Евгений Богатырев.

Помните: "Никогда еще ни один русский писатель <…> не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин…" или "Мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения". Свою "огненную" речь Достоевский закончил словами: "Пушкин унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем". Сегодня ее можно продолжить: и Достоевского не стало - а мы по-прежнему век за веком пытаемся разгадать тайну поэта.

Одессит по рождению и новгородец с сорокалетним стажем Борис Непомнящий обладает уникальным философским чутьем, помогающим превращать слова в запоминающиеся образы. Мало прочитать текст, нужно погрузиться в него с головой, проникнуть в душу автора, переварить все это внутри себя и потом представить зрителю. Непомнящий владеет этим искусством в совершенстве. Его экслибрисы, трактовки образов и событий повести Н. В. Гоголя "Записки сумасшедшего" и романа Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" давно стали классикой. Виртуозное владение рисунком и композицией, понимание значения детали, стремление не к внешним эффектам, а к постижению сути того, что изображается, - вот его секрет появления произведений значительных по смыслу и выразительных по форме.

К самому сложному, философски нагруженному и многослойному произведению Достоевского художник подступался несколько раз. Первые четыре графических листа, выполненных в технике цветного офорта, появились в 1978 году. Здесь и размышление Ивана Карамазова о Боге, и о "слезе ребенка", и о том, что гармоничный мир невозможен, если в его основе лежит страдание невинного. Художник создает сложное пространство, объединяя события, протяженные во времени, и разграничивая их, тонко играя светом. Вновь в мир "Карамазовых" Борис Непомнящий погрузился в 1983 году, создав портреты Федора Павловича, Ивана и Алёши. Они возникают из тончайший линий-паутинок, передавая суть образов, их нерв, но при этом оставляя достаточную свободу толкования, будто предлагая зрителю включиться в игру и домыслить образ.

Самый большой цикл иллюстраций был создан в 2014-2015 годах, во время художественного оформления Музея романа "Братья Карамазовы" в Старой Руссе. 29 рисунков - галерея главных персонажей. Надменный и нелюдимый Смердяков. Рядом испещренное морщинами лицо старца Зосимы со слегка выпученными блестящими глазами. Алеша, пойманный в минуту молитвы и жаждущий вновь ощутить то чувство умиления, "ранее всегда посещавшее его душу после хвалы и славы богу". Невозможно оторвать взгляд от пронзительно черных глаз самоуверенной и надменной Катерины Ивановны. Все они смотря на зрителей будто сквозь толщу времени, задумчиво и пронизывающе. Может быть, поэтому персонажи кажутся старше, чем в романе: они далеко, но их страсти и тревоги понятны и близки нам.

На отдельной стене разместились символические образы героев. Икона Богоматери с младенцем - Алеша Карамазов. Искусно граненый графин и рюмка отсылают к Федору Павловичу Карамазову. Иван Карамазов у Непомнящего ассоциируется с толстенной газетой "Колокол" и небрежно брошенными сверху очками. Тщательно вырисовывает художник аллегорию Смердякова - томик "Вечеров на хуторе близ Диканьки", листы чистой бумаги, отточенное перо и тяжелое пресс-папье с женским лицом.

Особое место в творчестве художника занимают листы, посвященные поэме Ивана Карамазова "Великий инквизитор". Образы Христа и противостоящего ему Великого инквизитора привлекают трагизмом, интеллектуальной и духовной силой.

В небольшом зале музея А.С. Пушкина соединились два необъятных мира великого писателя-философа и тонкого художника, образовав вместе взрывную силу, уносящую зрителя в глубины "Карамазовых", которые вот уже более 100 лет дают пищу для ума и сердца людям, думающим о Мире, Боге и Человеке.