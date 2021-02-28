В посольстве Беларуси в России показали спектакль "Три сестры"

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России показали спектакль "Три сестры" - один из самых интересных театральных проектов Беларуси "ТриТформаТ" (Товарищество театральных Трудоголиков) совместно с Президентским оркестром республики Беларусь.

В зале было немало известных людей: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, народный артист России, лауреат специальной награды президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "Через искусство - к миру и взаимопониманию", обладатель ордена Франциска Скорины Филипп Киркоров. Со времени последнего "Славянского базара в Витебске", где в честь него была заложена именная звезда перед амфитеатром, певец сменил имидж - он был в черной маске, с пепельными волосами и в клетчатой блузе.

Этот спектакль родился из большой любви режиссера Татьяны Самбук к Чехову, из любви актеров к чеховским персонажам, из любви к искусству, без которой в театре нельзя. Это спектакль - о любви, о которой мечтает каждая женщина. Чехов наизнанку, очень эмоциональный, но узнаваемый. Зрители дышали спектаклем, щедро одаривая артистов аплодисментами.

Три сестры, которые родились на Старой Басманной, постоянно повторяют:"Только поедем в Москву! Умоляю тебя, поедем!". Для новых "Трех сестер" режиссер Татьяна Самбук нашла и новую форму. Актеры играют современных людей, живут в XXI веке.

- Мы не отходим от текста пьесы, - считает Татьяна Самбук. - Но сестры живут в сегодняшних обстоятельствах.

В спектакле играют популярные актеры минского "Театрастудии киноактера" - заслуженный артист Республики Беларусь Александр Тимошкин, Алеся Пуховая, Елена Гиренок, Артем Давидович, Юрий Баранов, Владимир Иванов, Ольга Дятловская, Дмитрий Климович и другие.

Роль самой младшей из сестер, Ирины, досталась дебютантке Марии Астапович. Еще один новичок на сцене - Артем Макей, у которого, явно, комедийный талант и которого с успехом после спектакля поздравил Филипп Бедросович.

Фото: Посольство Беларуси в России

Главную роль играет Вера Полякова-Макей. Вера признается, что уже на первой встрече с режиссером Татьяной Самбук почувствовала родственную душу. Театр-студия киноактера предоставил сцену Объединенной актерско-режиссерской мастерской Сергея Соловьева. Татьяна Самбук - его ученица привезла в Минск два спектакля: "Фро" и "Княжна Мери". Таня при встрече сказала, что у нее есть мечта: хочет получить "Золотую маску", поставив "Три сестры". Я аж подпрыгнула: "Я тоже хочу! "

Посол Беларуси в России Владимир Семашко назвал спектакль эмоциональным и оригинальным. Он напомнил, что "ТриТформаТ" уже во второй раз выступает на сцене Делового и культурного центра посольства. Нестандартная режиссура спектакля раскрывается благодаря эмоциональной игре актеров и захватывающей музыки в великолепном исполнении малого состава Президентского оркестра.

Музыку к спектаклю написала москвичка Дарья Гарбузняк. Художник - постановщик спектакля - Юрий Соломонов, за дирижерским пультом был в этот вечер сам руководитель Президентского оркестра маэстро Виталий Кульбаков. Одним словом, это прекрасный подарок в канун весны и женского праздника 8 марта.