В столичных парках расскажут об истории русского дворянства

В первую неделю марта столичные парки подготовили новые онлайн-занятия. Жителей столицы ожидают лекции по истории русского дворянства, тренировки и уроки танцев. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Музей-усадьба "Люблино" приглашает третьего марта ознакомиться с малоизвестными фактами биографии Федора Достоевского. В этот же день в музее-усадьбе "Кусково" пройдет онлайн-лекция под названием "Образовательные путешествия русских дворян XVIII века". В русской дворянской среде того времени было принято отправлять молодых людей в так называемый grand tour, что буквально можно перевести как "большое путешествие". Это поездка по Европе, которую совершали в конце обучения для "совершенствования сердца" и "насыщения разума". "Насытить разум" новой информацией о жизни Клеопатры, Алиеноры Аквитанской и византийской императрицы Феодоры приглашает Воронцовский парк. Пятого марта здесь состоится лекция искусствоведа Натали Бродери.

Парк "Северное Тушино" подготовил онлайн-фотовыставку, на которой будет представлена экспозиция "Весенний вояж", автором которой выступил Даниил Коржонов. Снимки будут опубликованы шестого и седьмого марта.

Кроме этого, парк "Ходынское поле" первого марта расскажет в своих аккаунтах в соцсетях, как подготовить тело к тренировке по капоэйре. Третьего марта будет опубликован урок по квикстепу. А четвертого марта специалисты столичного зоопарка проведут онлайн-лекцию, во время которой расскажут про жизнь белых медведей в их естественной среде обитания.