Новости

В столичных парках расскажут об истории русского дворянства 08:56
Россиянин Анкалаев победил украинца Крылова на турнире UFC Fight Night 186 08:28
Пожар в горах японской префектуры Тотиги взяли под контроль 07:51
Пять человек погибли в результате аварии на заводе в Китае 07:34
Перестрелку и нападение на полицейского в Дагестане показали на видео 07:01
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море 05:55
Эксперт напомнил, о чем нельзя сообщать сотрудникам банка 05:15
В лагере беженцев в Сирии вспыхнул пожар 03:42
Британские взрывотехники обезвредили авиабомбу времен Второй мировой 03:16
Первый российский спутник "Арктика-М" отправят на орбиту 02:55
Италия ужесточила ограничения по коронавирусу 01:36
"Ювентус" упустил победу в матче против "Вероны" 01:10
Уоррен Баффет предупредил, что ажиотаж вокруг акций со временем утихнет 00:25
В Дагестане полицейского ранили при проверке документов 00:08
Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Дагестане 27.02.2021
Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ 27.02.2021
"Роскосмос" опубликовал фото гигантских смерчей на Марсе 27.02.2021
В РПЦ призвали Варфоломея посмотреть на ущемления православных на Украине 27.02.2021
В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта "Машины времени" 27.02.2021
"Барселона" опередила "Реал" в чемпионате Испании 27.02.2021
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца в финале Кубка России 27.02.2021
Большунов в воскресенье выступит в командном спринте 27.02.2021
Главного тренера "Локомотива" удалили во время матча РПЛ с ЦСКА 27.02.2021
В "Векторе" рассказали о принципе действия вакцины "ЭпиВакКорона" 27.02.2021
Алена Косторная расплакалась после неудачного проката в Москве 27.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
28.02.2021 08:56
Рубрика: Общество

В столичных парках расскажут об истории русского дворянства

Текст: Ирина Огилько

В первую неделю марта столичные парки подготовили новые онлайн-занятия. Жителей столицы ожидают лекции по истории русского дворянства, тренировки и уроки танцев. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Фото: istock
В Москве откроется Музей истории литературы XX века

Музей-усадьба "Люблино" приглашает третьего марта ознакомиться с малоизвестными фактами биографии Федора Достоевского. В этот же день в музее-усадьбе "Кусково" пройдет онлайн-лекция под названием "Образовательные путешествия русских дворян XVIII века". В русской дворянской среде того времени было принято отправлять молодых людей в так называемый grand tour, что буквально можно перевести как "большое путешествие". Это поездка по Европе, которую совершали в конце обучения для "совершенствования сердца" и "насыщения разума". "Насытить разум" новой информацией о жизни Клеопатры, Алиеноры Аквитанской и византийской императрицы Феодоры приглашает Воронцовский парк. Пятого марта здесь состоится лекция искусствоведа Натали Бродери.

Парк "Северное Тушино" подготовил онлайн-фотовыставку, на которой будет представлена экспозиция "Весенний вояж", автором которой выступил Даниил Коржонов. Снимки будут опубликованы шестого и седьмого марта.

Кроме этого, парк "Ходынское поле" первого марта расскажет в своих аккаунтах в соцсетях, как подготовить тело к тренировке по капоэйре. Третьего марта будет опубликован урок по квикстепу. А четвертого марта специалисты столичного зоопарка проведут онлайн-лекцию, во время которой расскажут про жизнь белых медведей в их естественной среде обитания.

В регионах Общество История Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе
Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море
"Вектор": Высокий уровень антител не гарантирует защиту от COVID-19
Первый российский спутник "Арктика-М" отправят на орбиту
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март