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28.02.2021 06:27
Рубрика: Спорт

На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия"

Текст: Наталья Широкова
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Сегодня в 9 утра камчатского времени в селе Эссо Быстринского района стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия - 2021".

Фото: Сергей Сайко/РГ
На Камчатке стартовал фестиваль "Берингия"

Участникам предстоит преодолеть по тундре 950 километров, финишировав в поселке Оссора Карагинского района в середине марта. В дальний путь отправились 13 каюров, больше половины из них - на традиционных деревянных нартах.

Субботняя гонка на кубок "Берингийского единства", прошедшая в Эссо, определила, в какой последоватеьности будут стартовать каюры в главном состязании. Победу одержал Валентин Левковский.

Напомним, в этом году "Берингия" проходит в формате зимнего фестиваля. В программу вошли "Елизовский спринт" и гонка на кубок "Берингийского единства" в Эссо, культурно-просветительский проект "Берингия - лицом к лицу с Севером", региональная выставка "Сказочная Камчатка" и фестиваль "Снежный путь".

21 февраля в Петропавловске-Камчатском прошла детская гонка "Дюлин", 25 февраля завершился двухдневный деловой форум "Дальний восток - зима открытий".

Для гостей праздника в Эссо на зимнем спортивном комплексе "Оленгендэ" выступили камчатские коллективы "Легенда", "Орьякан", "Ях-Ях", "Нургэнэк", а также группа "Город 312" и певица Слава.

В этом году призовой фонд зимнего фестиваля "Берингия" превысил десять миллионов рублей. Победитель получит три миллиона.

Напомним, самая первая гонка на собачьих упряжках "Берингия" состоялась в январе 1990 года при поддержке Всесоюзного фонда народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На 250-километровую трассу вышли восемь упряжек. На следующий год протяженность дистанции составила 1980 километров, в связи с чем гонка попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая протяженная в мире. Сегодня трасса соревнований считается самой протяженной в Евразии.

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