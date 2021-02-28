На Сахалине 26 рыбаков оказались на оторванной льдине

Сахалинские спасатели выдвинулись на помощь к рыбакам-любителям, которых уносит в море на оторванной льдине.

По данным регионального управления МЧС, сегодня утром в районе села Мальково Корсаковского района из-за отжимного ветра образовалась трещина шириной до 30-40 сантиметров в четырех километрах от берега.

В результате отрезанными от берега оказались около 26 рыбаков.

К месту происшествия направились сотрудники центра ГИМС Корсаковского района, спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова - всего восемь человек и шесть единиц техники.