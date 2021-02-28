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28.02.2021 06:51
Рубрика: Происшествия

На Сахалине спасли рыбаков, которых уносило в море на льдине

Текст: Наталья Широкова

В Корсаковском районе Сахалинской области все 26 рыбаков-любителей сняты с оторвавшейся льдины. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

На Сахалине 26 рыбаков оказались на оторванной льдине

Информация о происшествии в районе села Мальково поступила спасателям утром. Из-за отжимного ветра в четырех километрах от берега образовалась 40-сантиметровая трещина, которая быстро разрасталась. Люди оказались отрезанными от берега. Прибывшие спасатели вызволяли рыбаков из плена с помощью судна на воздушной подушке.

Всех доставили на берег целыми и невредимыми в 12.30 местного времени.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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